Сенаторы-демократы требуют от Трампа новых санкций против России

Демократы требуют от Трампа санкций против РФ из-за вмешательства в выборы.

Демократы считают, что администрация президента Дональда Трампа должна наложить санкции на Россию из-за информации разведки о попытках Москвы вмешаться в будущие президентские выборы в США, сообщает агентство «Reuters».

Сенаторы Чак Шумер, Боб Менендес и Шеррод Браун написали госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучина с требованием введения санкций против России. Кроме того, они хотят санкций против тех лиц, которые могут быть причастны к попыткам повлиять на американские выборы.

Напомним, что сотрудники службы разведки предупредили конгрессменов Палаты представителей о том, что Россия будет пытаться вмешаться в президентскую кампанию 2020 года, чтобы переизбрать действующего главу Белого дома Дональда Трампа.

Трамп назвал очередной «кампанией по дезинформации» сообщения в СМИ о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в США, чтобы помочь ему переизбраться.

Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обернуть результаты выборов в пользу Дональда Трампа. Россия отрицает вмешательство в выборы.

Напомним, что накануне Трамп заявил, что хотел бы примирения между Украиной и Россией.