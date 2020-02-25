«Путин потерпел фиаско»: в России признают, что Порошенко сумел противостоять агрессии

Российский историк Зубов заявил, что Порошенко смог защитить Украину от оккупанта и Путин потерпел полное фиаско при реализации своих планов.

Российский историк Андрей Зубов констатировал, что пятый президент Украины Петр Порошенко смог остановить дальнейшую оккупацию страны, в результате чего глава России Владимир Путин потерпел «полное фиаско» на первом этапе своего плана. Он заявил об этом в интервью агентству «ЛІГАБізнесІнформ», отметив, что после аннексии Крыма могло быть несколько сценариев развития событий.

Так, историк считает, что Путин рассчитывал на успех, при котором значительная часть Украины выступила бы за теснейшее объединение с Россией. Второй идеей было принятие Западом соответствующих событий, а третьей – месть украинскому народу за свержение Януковича и снос памятников Ленину.

«Но Запад проявил твердость. В значительной степени это результат работы вашего бывшего президента Порошенко, который во внешней политике был блестящим президентом. Он слабую страну смог защитить от российской агрессии международными обязательствами», – подчеркнул Зубов.

По его словам, Путин «потерпел полное фиаско», несмотря на то, что многим не хотелось портить отношения с Россией, поскольку это было экономически невыгодно. Страны Запада таки пошли на санкции и непризнание Крыма.

«Поскольку за этим делом Путина не последовали новые дела, – он сломался на первом шаге, дальше Крыма и Донбасса дело не пошло. К президентским выборам в России 2018 года наступило разочарование», – констатировал Зубов.

Напомним, что накануне Трамп заявил, что хотел бы примирения между Украиной и Россией.