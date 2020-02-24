Лишившийся финансирования телеканал «ATR» ищет поддержки в Европе

Крымскотатарский телеканал «ATR» обратился в Европейский Парламент и Европейскую Комиссию за финансовой помощью, говорится в опубликованном телеканалом обращении.

«Европейский Парламент в Резолюции «О ситуации с соблюдением прав человека в Крыму, в частности, прав крымских татар» от 4 февраля 2016 года осудил незаконное закрытие, в частности, телеканала «ATR»… и призвал Европейскую Комиссию расширить необходимую финансовую помощь СМИ в изгнании в Украине», – говорится в сообщении.

Обратится в Европарламент руководство телеканала вынуждают сложные обстоятельства, в которых телеканал оказался из-за прекращения финансирования. Речь идет о выживание единственного крымскотатарского телеканала.

«Телеканал «ATR» сегодня как никогда нуждается в такой финансовой помощи, поскольку находится на грани закрытия и теряет надежду на получение в ближайшее время помощи со стороны собственного государства», – отмечают в сообщении.

Руководство «ATR» призывает европарламентариев оказать помощь и содействие телеканалу.

«Мы просим вас во исполнение положений вышеупомянутой резолюции Европарламента обеспечить единственный в мире крымскотатарский телеканал ATR необходимой финансовой помощью на постоянной основе», – подчеркивается в сообщении.

В обращении также сообщается, что телеканал не может получить выделенные государством средства на 2020 год «из-за искусственно созданных бюрократических препятствий и противоречивого толкования нормативных актов отдельными органами государственной власти».

По информации телеканала, целевой аудиторией «АТR» является более 2,5 миллиона жителей временно оккупированного Крыма, а также жители материковой части Украины и численная крымскотатарская диаспора в Турции, Румынии, Литве, Польше.

Телеканал вещает круглосуточно на украинском, крымскотатарском и русском языках.

Ранее, 10 февраля «ATR» заявил о блокировании счетов и финансирования из госбюджета.

Ассоциация польских журналистов (SDP) выразила поддержку крымскотатарскому телеканалу.

Напомним, что телеканал «ATR» получает финансовую поддержку из госбюджета с 2016 года за счет программы расселения и обустройства крымских татар и лиц других национальностей, депортированных с территории Украины.

Из-за проблем с финансированием канал на 90% сократил производство собственных программ, сокращено 45% коллектива, отменены выпуски новостей и прямые эфиры.