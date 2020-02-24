Зеленский все еще опережает Бойка в рейтинге народной любви

«Слуга народа» является лидером электоральных симпатий по опросу Центра Разумкова, на втором месте – «ОПЗЖ». Больше всего голосов на президентских выборах набрал бы Владимир Зеленский, после него – Юрий Бойко.

Партия «Слуга народа» набрала бы самый большой процент поддержки избирателей (36%), если бы выборы в парламент прошли в ближайшее время, свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

«За «Оппозиционную платформу – За жизнь» готовы отдать свой голос 15% респондентов, которые придут на избирательные участки и определились с выбором, за «Европейскую солидарность» – 13%, за ВО «Батьківщина» – 10%, за партию «Сила и честь» – 5%», – говорится в результатах опроса.

Отмечается, что в сравнении с январским опросом электоральная поддержка «Слуги народа» упала с 45% до 36%, и на статистически значимом уровне выросли намерения голосовать за ВО «Батьківщина» (с 8% до 10%), за партию «Оппозиционный блок» – с 0,9% до 2%.

Результаты исследований. Результаты исследований. Пред 1 из 2 След

Если бы в ближайшее время прошли выборы президента, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский (40% среди тех, кто пошел бы на выборы и определился с кандидатом). 15% голосовали бы за Юрия Бойко, 13,5% – за Петра Порошенко, 10% – за Юлию Тимошенко.

Опрос проводился с 13 по 17 февраля, в нем приняли участие 2018 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, согласно с данными опроса Центра Разумкова, проведенного в конце января, партия «Слуга народа» набрала бы 45,4% голосов, 13,8% проголосовали бы за «Оппозиционную платформу – за жизнь», 12,3% – за «Европейскую солидарность».