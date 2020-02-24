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Курс гривны: уход иностранных инвесторов пока не повлиял на нацвалюту

Межбанковский рынок без иностранцев не повлиял существенно на курс гривны.

В пятницу 21-го февраля на валютном рынке практически не наблюдалось иностранцев, что сказывалось на характере торгов, сообщает агентство «Finance.ua».

Большинство сделок прошло в первой половине дня, а после обеда уже проходили одиночные операции.

При небольшом превышении предложения над спросом на торги выходил Нацбанк и покупал доллар по 24,44 гривны.

По наблюдениям издания Нацбанк купил по системе Matching около 10-15 млн долл.

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Доллар с утренних 24,42/24,45 гривень немного вырос до 24,45/24,475 до завершения сессии.

Национальный банк укрепил официальный курс гривны на 3 копейки, установив его на 24 февраля на уровне 24,45 гривны за доллар.

Официальный курс евро установлен на уровне 26,41 гривны (на 22 февраля – 26,42 гривны).

Источник Finance.ua

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