“Укрзалiзниця” подвела итоги: поезд в Москву остается прибыльным три года подряд

Поезд «Киев-Москва» был самым прибыльным в 2019 году. На втором месте поезд «Кривой Рог – Москва», на третьем – «Одесса – Москва».

В 2019 году самым прибыльным поездом международного сообщения был поезд «Киев-Москва», внутреннего – «Киев-Одесса», сообщили в «Укрзалiзници» на запрос агентства «Українські Новини».

В поезде «Киев-Москва» в прошлом году предложено 339 414 мест, из которых продали 253 530 на 145,2 млн грн.

На втором месте по прибыльности среди поездов международного сообщения был рейс «Кривой Рог – Москва», на котором из 173 050 мест реализовали 141 708 на сумму 95,7 млн грн.

Итоги работы компании в 2019 году. Итоги работы компании в 2019 году. Пред 1 из 2 След

Третьим по прибыльности оказался «Одесса – Москва» с 54,9 млн грн (116 146 из 140 518 мест), четвертым – «Одесса-Перемышль» с 22,2 млн грн (80 298 из 106 392 мест), пятым – «Киев-Санкт-Петербург» с 16 млн грн (33 081 из 57 432 мест).

Самыми убыточными признаны «Хмельницкий – Москва» с убытком 4,5 млн грн (продано 54 656 из 91 767 мест) и «Львов-Перемышль» с 3 млн грн (продано 15 580 из 30 816 мест).

По данным УЗ, на внутренних маршрутах самыми прибыльными были:

• «Киев – Одесса» – 74,5 млн (продано 387 177 из 427 104 мест),

• «Киев – Львов» – 56 млн (продано 333 313 из 392 582),

• «Днипро – Киев» – 55,7 млн (продано 383 520 из 407 996 мест),

• «Харьков – Киев» – 47,4 млн (мест 325 237 из 385 362 мест),

• «Киев – Запорожье» с 33,7 млн (мест 197 065 из 220 712 мест).

Самыми убыточными были:

▪ «Львов – Бахмут» – убыток 275,5 млн (продано 367 711 из 416 828 мест),

▪ «Ужгород – Лисичанск» – 260,3 млн (457 167 из 459 622 мест),

▪ «Мариуполь – Львов» – 217,1 млн (422 265 из 449 994 мест),

▪ «Ивано-Франковск – Николаев» – 209,1 млн (396 589 из 429 437 мест),

▪ «Киев – Рахов» – 189,6 млн (502 835 из 548 456 мест).

При этом по итогам 2019 года ожидаемый в УЗ убыток от пассажирских перевозок на дальнем сообщении составляет 6,5 млрд.

Напомним, поезд «Киев-Москва» является самым прибыльным уже третий год подряд.