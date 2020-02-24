В США рассчитывают на скорейшее примирение Украины и России

Трамп заявил, что хотел бы примирения между Украиной и Россией.

Президент США Дональд Трамп заявил, во время своего выступления на лужайке перед Белым домом, что в отношениях Украины и России он хотел бы примирения, сообщает американский телеканал «ABC News».

«Я бы хотел, чтобы они поладили. Если бы они были вместе в том смысле, что пришли к согласию, это было бы очень хорошо для всего мира», – заявил глава США.

Pres. Trump speaks at White House We're at The White House where President Donald J. Trump made remarks. https://abcn.ws/2HRYdJy Geplaatst door ABC News op Zondag 23 februari 2020

Напомним, что в США проверяют содержание отчета личного адвоката президента Трампа Джулиани по его поездке в Украину.