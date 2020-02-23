Евровидение 2020: определен участник от Украины

На Евровидение от Украины поедет группа Go-A. Песенный конкурс в этом году пройдет в Роттердаме.
Победителем национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2020 стала группа Go-A с украиноязычной песней «Соловей», передает «UA: Перший».
Она получила больше всего баллов как от зрителей, так и от жюри нацотбора, в которое вошли генеральный продюсер радиохолдинга «ТАВР Медиа» Виталий Дроздов, Тина Кароль (седьмое место на «Евровидении-2006») и Андрей Данилко (второе место на «Евровидении-2007»).
Второе место занял певец Khayat, третье – певица Марина Круть.
В финале нацотбора также принимали участие David Axelrod, группа Tvorchi и Jerry Heil.
Баллы судей:
√ Go-A – 6
√ Kruть – 5
√ Khayat – 4
√ David Axelrod – 3
√ Tvorchi – 2
√ Jerry Heil – 1
Баллы зрителей:
√ Go-A – 6
√ Khayat – 5
√ Kruть – 4
√ Tvorchi – 3
√ David Axelrod – 2
√ Jerry Heil – 1
Напомним, что в 2019 году на Евровидении победил Дункан Лоуренс из Нидерландов. Украина в конкурсе не участвовала из-за гастролей в России победительницы нацотбора Maruv (Анна Корсун).
Позже, Maruv получила награду MTV Europe Music Awards, как лучшая российская исполнительница. Главную награду – в категории «лучшее видео» – получила Тейлор Свифт.