Евровидение 2020: определен участник от Украины

На Евровидение от Украины поедет группа Go-A. Песенный конкурс в этом году пройдет в Роттердаме.

Победителем национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2020 стала группа Go-A с украиноязычной песней «Соловей», передает «UA: Перший».

Она получила больше всего баллов как от зрителей, так и от жюри нацотбора, в которое вошли генеральный продюсер радиохолдинга «ТАВР Медиа» Виталий Дроздов, Тина Кароль (седьмое место на «Евровидении-2006») и Андрей Данилко (второе место на «Евровидении-2007»).

Второе место занял певец Khayat, третье – певица Марина Круть.

В финале нацотбора также принимали участие David Axelrod, группа Tvorchi и Jerry Heil.

Баллы судей:

√ Go-A – 6

√ Kruть – 5

√ Khayat – 4

√ David Axelrod – 3

√ Tvorchi – 2

√ Jerry Heil – 1

Баллы зрителей:

√ Go-A – 6

√ Khayat – 5

√ Kruть – 4

√ Tvorchi – 3

√ David Axelrod – 2

√ Jerry Heil – 1

Напомним, что в 2019 году на Евровидении победил Дункан Лоуренс из Нидерландов. Украина в конкурсе не участвовала из-за гастролей в России победительницы нацотбора Maruv (Анна Корсун).

Позже, Maruv получила награду MTV Europe Music Awards, как лучшая российская исполнительница. Главную награду – в категории «лучшее видео» – получила Тейлор Свифт.