После обыска полицией российская сборная по биатлону недосчиталась своего лидера

Лидер российской биатлонной сборной Александр Логинов снялся с чемпионата мира из-за проведенных накануне полицией обысков. Он не примет участие в масс-старте.

Сегодня двумя масс-стартами завершается чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольц-Антерсельве. Однако в заключительной гонке чемпионата не примет участие обладатель «золота» Антхольца в спринте российский биатлонист Александр Логинов, сообщает российский пропагандистский телеканал «Russian Today».

По его словам, принять участие в заключительной гонке ему не позволяет психологическое состояние. Биатлонист чувствует себя морально истощённым и надеется как можно скорее вернуться домой. Кроме того, он рассказал о своих дальнейших планах, а также отметил значимость поддержки личного тренера Александра Касперовича.

«Психологически я сильно истощён, и бежать в такой ситуации мне было бы, конечно, тяжеловато. Повлиять на моё физическое состояние не сможет никто, но вот что касается психологического настроя, я тоже, как выяснилось, человек и совсем не железный – могу переживать достаточно сильно», – заявил спортсмен.

Вчера итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.

Правоохранители отдельно обыскали номер, в котором проживает Логинов, а также изъяли для дополнительных проверок ноутбук и телефон Логинова.

Россиянин все же выступил в эстафете в этот день, но после гонки заявил, что раздумывает о завершении карьеры.