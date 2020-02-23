Пусть живые позавидуют мертвым: опубликовано видео стриптиза из питерского морга

Скандально известный из-за коррупции питерский морг на сей раз отличился заказом стриптиза накануне широко празднуемого в России 23 февраля.

Последний рабочий день перед очередным этапом российского победобесия, которое называют «Днем защитника Отечества», – традиционно сопровождается небольшим корпоративом во всех трудовых коллективах. У Петербургского бюро судмедэкспертизы это проходит так, пишет питерское издание «Фонтанка»: девушка с аппетитными формами и в костюме морячки застревает в коробке, из которой она, скорее всего, должна была выбраться подобно грациозной кошке.

Избавившись от плена, стриптизерша начинает танцевать, взаимодействуя с улыбающимися работниками морга, которым в этих интерьерах обычно не приходится иметь дел с такими общительными гостьями. Постепенно леди остается в стрингах, расшитых стразами и, как того требует ремесло, на каблуках.

Видео в редакцию прислал читатель, отметив, что праздник он наблюдал в помещении ординаторской.

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«Фонтанка» связалась с заведующим отделом судебно-медицинских экспертиз трупов Виктором Василенко. Он подтвердил информацию, но не сразу.

– Виктор Владимирович, в наше распоряжение попало видео с празднования 23 февраля в вашем отделе. Можете прокомментировать?

– Не знаю, что там проводилось у нас.

– Просто вы на видео присутствуете…

– Ну есть, и что?

– Правда, что вам приглашали девушку сегодня?

– Ну да, барышня приходила, поздравляла.

– Это впервые? Раньше барышни не приходили?

– Не знаю.

– И как впечатления?

– Да нормально, девушка как девушка.

Василенко также подтвердил, что поздравление для мужчин было организовано в ординаторской – общей комнате для отдыха медперсонала.

СПб ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» – бюджетное учреждение, подведомственное комитету по здравоохранению Смольного.

Бюро судмедэкспертизы не впервые фигурирует в новостях «Фонтанки». В мае 2019 года издание писало о том, что работники БСМЭ заработали 125 млн рублей за бесплатное по закону вскрытие умерших.

А в сентябре учреждение фигурировало в конфликте УФАС и Смольного. Антимонопольщикам не понравилось, что бюро сдавало данные о поступающих телах ритуальной компании «Р.И.П.» в обмен на бесплатную сдачу помещений на Шафировском.