Опять мельдоний?: итальянская полиция провела обыск у российских участников чемпионата мира по биатлону

На чемпионате мира по биатлону итальянская полиция провела обыск у российских спортсменов. У Александра Логинова изъяли телефон и обыскали автомобиль.

На чемпионате мира по биатлону, который на выходных завершается в итальянском Антхольц-Антерсельве, полиция ранним утром провела обыски в номерах отеля, где расположилась сборная России, сообщает российское издание «Спорт-Экспресс».

У лидера сборной Александра Логинова, а также у Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича были изъяты телефоны и ноутбуки.

«На самом деле спали с Евгений Гараничевым. Проснулись, что полиция вломилась в дверь. Сразу забрали оружие. Видимо, как у особо опасных преступников», – сказал Логинов.

Полицейские потребовали от российских спортсменов оставатся на месте. Спортсменам не разрешили даже одется, пока полиция проводила обыск.

«В одних трусах смотрели, как проверяли вещи. Интересовали только мои. Попросил привести более компетентного переводчика. Это был запрос от IBU по документам», – подчеркунул Логинов.

В тоже время Логинов не смог сообщить причину, по кторой им занинтересовались итальянские правоохранители.

«Видимо, им так нужно было. Чтобы сегодня, в 6 утра… Забрали компьютер, вещи, телефон. Я не против того, чтобы проверяли, копировали, но забирать…», – уточнет Логинов.

«Ничего не предъявляли. Меня это очень сильно расстраивает. Надеюсь, это не останется замятым. Я даже не говорю про извинения. Это не беспредел, но…», – добавил он.

Кроме того, полиция обыскала автомобиль Логинова.

Напомним, в июле 2015 года решением IBU после реанализа допинг-тестов Логинов был дисквалифицирован до 25 ноября 2016 года, его результаты были аннулированы с момента взятия первой подозрительной пробы в ноябре 2013 года.

После победы россиянина в спринтерской гонке на ЧМ в Антхольце ряд иностранных спортсменов, включая лидеров сборных Норвегии и Франции Йоханнеса Бе и Мартена Фуркада соответственно, и журналистов обрушились на него с критикой за допинговое прошлое.

Отметим, сегодня в Антхольце пройдут две эстафетные гонки – у мужчин и у женщин.