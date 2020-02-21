Представитель ЕС в ООН осудил российскую милитаризацию Крыма

Постпред Евросоюза в ООН осудил милитаризацию Крыма. На заседании Генассамблеи рассмотрели ситуацию на временно оккупированных территориях Украины.

Попытки России милитаризировать незаконно аннексированный Крым негативно влияют на ситуацию с безопасностью, а также с окружающей средой в регионе, заявил заместитель постоянного представителя ЕС в ООН Сильвио Гонзато на заседании Генассамблеи ООН, сообщает агентство «Укринформ».

«Российская милитаризация крымского полуострова продолжает оказывать негативное влияние на ситуацию с безопасностью в черноморском регионе и вне его. Мы продолжаем призывать Россию обеспечить беспрепятственный проход по Азовскому морю и к нему согласно международному праву», – сказал Гонзато во время рассмотрения вопроса «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины».

Он также призвал Кремль немедленно освободить украинских рыбаков и вернуть лодку, задержанную в Азовском море 15 февраля.

Кроме этого, Гонзато привлек внимание к негативному влиянию, которое Россия оказывает на окружающую среду Крыма.

Напомним, что дипломат Елисеев назвал инициативу Зеленского озвученную на Мюнхенской конференции по безопасности о совместном патрулировании «игрой по российскому сценарию».