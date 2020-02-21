Развернули на границе: российских пропагандистам запретили въезд в Украину

В Украину не пустили российских пропагандистов, которые ехали в Киев читать лекции. Один из «лекторов» отметился выступлениями в оккупированном Крыму и медалью «Участник шествия «Бессмертный полк».

Госпогранслужба задержала в аэропорту «Киев» российского пропагандиста. Мужчина 1985 года рождения собирался читать в украинской столицы лекции и проводить тренинги, сообщили в пресс-службе МВД.

Лектор сотрудничает с политическими силами России и баллотировался от партии Владимира Жириновского (ЛДПР) в Московскую городскую думу. Помимо этого, он читал лекции в оккупированном Крыму в так называемом молодежно-патриотическом лагере «Донузлав-2015» на тему информационных и кибервойн.

За это он был награжден организаторами «лагеря», организацией «Боевое братство», медалью «Участник шествия «Бессмертный полк».

«Украинские пограничники тоже оценили «заслуги» россиянина. Он вернулся обратным рейсом со штампом в паспорте «Запрет въезда» на три года», – добавили в МВД.

Помимо него, из Минска прилетел еще один россиянин, который тоже собирался читать лекции о продвижении контента в социальных сетях. Ранее он незаконно посещал Крым, за что и ему запретили въезд в Украину.

Также домой отправили россиянку, прилетевшую из Минска для проведения лекций и тренингов. Ей отказали во въезде, поскольку цель ее поездки не убедила пограничников, кроме того, она работает в запрещенном в Украине интернет-ресурсе.

Ранее в феврале на границе с Молдовой была задержана группа граждан России, которая пыталась въехать в Украину под предлогом гастролей. Все иностранцы являются участниками спектакля «Идеальный свидетель» и незаконно посещали Крым.

Актеры сказали пограничникам, что у них нет оснований для запрета на въезд, но выяснилось, что двое из низ незаконно посещали Крым, где принимали участие в съемках. Пограничники отказали им во въезде сроком на три года.

Еще двое иностранцев из этой группы не смогли подтвердить цель своей поездки, из-за чего их также не пропустили. Остальные отказались от въезда добровольно, их всех вернули в Молдову.

«Но уже через несколько часов эта группа иностранцев вновь появилась на украинской границе. На этот раз они выбрали другой пункт пропуска, наверно, надеясь, что им все таки удастся попасть в другую страну. Отдельные иностранцы четко понимали наличие запрета на въезд», – добавили в МВД.

Однако их вновь остановили, запретив въезд. Два актера, у которых уже был запрет на въезд, таким образом нарушили ст. 203-1 Кодекса административных правонарушений, за что на них наложили штраф. Кроме этого, вместо трех лет им запретили въезд на десять. Еще четверым россиянам запретили въезд сроком на три года.

Получив отказ во въезде, некоторые актеры не оставили надежды попасть на гастроли в Украину и попытались пересечь границе на другом пропускном пункте. Их повторно задержали и увеличили срок запрета на въезд до 10 лет.