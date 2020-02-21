«За что боролись на то и напоролись»: Новые Санжары голосовали за Зеленского

Стал известен любопытный факт о том, за кого и как проголосовали на прошедших в прошлом году президентских выборах жители Новых Санжар, ныне протестующие против размещения эвакуированных из Китая граждан на карантин в санатории в их селе.
Стало известно за кого проголосовали жители Новых Санжар на прошедших в прошлом году президентских выборах. Большинство избирателей этого села на Полтавщине поддержали тогда нынешнего президента Владимира Зеленского, сообщает в своем официальном Telegram-канале «BerezoVieW» журналист и политолог Тарас Березовец.
«Иллюстрация известного тезиса «Чому бідні? Бо дурні. А чого дурні? Бо бідні». Результаты последних президентских выборов в пгт Новые Санжары многое объясняют. Что наголосовали, то и получили», – комментирует Березовец опубликованные данные.
В представленных данных по результатам голосования на выборах по избирательным участкам расположенным в Новых Санжарах можно утверждать, что более 3/4 избирателей проголосовали за Владимира Зеленского.
Напомним, что эвакуация из китайского города Ухань украинских граждан вызвала протесты местных жителей села Новые Санжары, на территории которого в санатории разместили эвакуированных.