«За что боролись на то и напоролись»: Новые Санжары голосовали за Зеленского

Стал известен любопытный факт о том, за кого и как проголосовали на прошедших в прошлом году президентских выборах жители Новых Санжар, ныне протестующие против размещения эвакуированных из Китая граждан на карантин в санатории в их селе.

Стало известно за кого проголосовали жители Новых Санжар на прошедших в прошлом году президентских выборах. Большинство избирателей этого села на Полтавщине поддержали тогда нынешнего президента Владимира Зеленского, сообщает в своем официальном Telegram-канале «BerezoVieW» журналист и политолог Тарас Березовец.

«Иллюстрация известного тезиса «Чому бідні? Бо дурні. А чого дурні? Бо бідні». Результаты последних президентских выборов в пгт Новые Санжары многое объясняют. Что наголосовали, то и получили», – комментирует Березовец опубликованные данные.

В представленных данных по результатам голосования на выборах по избирательным участкам расположенным в Новых Санжарах можно утверждать, что более 3/4 избирателей проголосовали за Владимира Зеленского.

Результаты голосования жителей села Новые Санжары на президентских выборах. Результаты голосования жителей села Новые Санжары на президентских выборах. Результаты голосования жителей села Новые Санжары на президентских выборах. Результаты голосования жителей села Новые Санжары на президентских выборах. Результаты голосования жителей села Новые Санжары на президентских выборах. Пред 1 из 5 След

Напомним, что эвакуация из китайского города Ухань украинских граждан вызвала протесты местных жителей села Новые Санжары, на территории которого в санатории разместили эвакуированных.