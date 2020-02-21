«Миротворец» обещает внести в «Чистилище» всех причастных к нагнетанию паники по поводу эвакуированных из Китая

В Одессе возле храма РПЦ раздавали листовки против пассажиров из Китая. Центр «Миротворец» обещает внести в чистилище всех причастных.

В Одессе возле Свято-Успенского собора православной церкви Московского патриархата раздавали листовки против приема пассажиров самолета с украинскими гражданами, которых эвакуировали из Ухани, где свирепствует эпидемия коронавируса, сообщает в Facebook редакция страницы «Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан», известного как «Миротворец».

«Все выявленые московские попы, которые еще не в чистилище, но принимали участие в нагнетании ситуации, обязательно будут занесены в чистилище», – говорится в сообщении «Миротворца».

Раздача листовок в Олдессе. Раздача листовок в Олдессе. Раздача листовок в Олдессе. Пред 1 из 3 След

«Просим направлять в наш адрес соответствующую информацию», – добавляют в сообщении.

Одесситы зафиксировали раздачу листовок возле церкви Московского патриархата на Преображенской улице в центре Одессы, в день когда в Украину вернулись эвакуированные из Ухани граждане. Они прислали фото раздаточного материала и фото человека в черной куртке, который предлагал листовки прохожим, передает корреспондент одесского издания «048.ua».

«Сотни людей погибли по всему миру от этой страшной болезни. Мы не хотим, чтобы этих граждан нашей страны привозили в наш родной город. Мы не хотим ставить в опасность наших детей из-за граждан из других регионов» – указано в листовке.

ВСЕ ВЫЯВЛЕНЫЕ МОСКОВСКИЕ ПОПЫ, КОТОРЫЕ ЕЩЕ НЕ В ЧИСТИЛИЩЕ, НО ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В НАГНЕТАНИИ СИТУАЦИИ, ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДУТ ЗАНЕСЕНЫ В ЧИСТИЛИЩЕПросим направлять в наш адрес соответствующую информацию. Geplaatst door Центр Миротворець op Donderdag 20 februari 2020

Напомним, что самолет авиакомпании «SkyUp» с эвакуированными из китайского Уханя украинцами и иностранными гражданами приземлился в международном аэропорту «Харьков».

Ранее борт с эвакуированными из Китая приземлился под Киевом «на дозаправку». До этого он кружился над Харьковом, в ожидании посадки.

После посадки в Харькове автобусы с эвакуированными из Китая украинцами и иностранными гражданами приехали в поселок Новые Санжары Полтавской области. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями, передает телеканал «Громадське».

По предварительной информации, приехали семь автобусов, водители были в защитных масках. Их сопровождали машины правоохранителей. Около 19:50 они все заехали на территорию санатория.

Последняя "линия обороны" протестующих в Новых Санжарах – огненная баррикада перед въездом в медцентр Нацгвардии. Осталось полсотни людей, остальных оттеснили силовики. Geplaatst door Vlad Krasinskiy op Donderdag 20 februari 2020

С ночи 20 февраля местные жители протестовали из-за размещения в медицинском центре Национальной гвардии. После 18:00 правоохранители очистили дорогу к санаторию от митингующих, однако они не прекратили препятствовать им.

После 19:00 начались новые столкновения местных жителей и правоохранителей. По предварительной информации, есть пострадавшие. Один из местных жителей заявил, что его побили силовики, чтобы расчистить дорогу к санаторию. Еще одной женщине стало плохо из-за того, что «она переволновалась».

Митингующих оттеснили с главной дороги, ведущей к санаторию. Те, в свою очередь, зажгли шины, из-за чего начался пожар.

Часть людей прорвалась ближе к санаторию, наиболее агрессивно настроенные протестующие бросали в автобусы камни. Машины с эвакуированными они встречали криками: «Ганьба!»

Фото разбитого окна. Фото разбитого окна. Фото разбитого окна. Пред 1 из 3 След

Позже, одна из эвакуированных девушек опубликовала в соцсети фото двери автобуса, разбитого камнем.

На снимках других эвакуированных видно, что у автобусов разбиты окна. В одном из тех, куда попали камни митингующих, ехал маленьких ребенок.

Несмотря на протесты, все семь автобусов ближе к 21:00 заехали на территорию пансионата.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский раскритиковал украинцев, которые пытаются помешать размещению эвакуированных из Китая граждан. По его словам, бактериологическая угроза в Украине намного ниже, чем угроза отсутствия человечности.