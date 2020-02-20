“Святее Папы Римского”: В России отменили приговор осужденному в Беларуси священнику

В России оправдали священника РПЦ, осужденного в Беларуси за сутенерство. В прошлом году его отправили отбывать наказание в России.

В России отменили приговор священнослужителю Русской православной церкви Николаю Кирееву, который был осужден в Беларуси и приговорен к 5,5 годам тюрьмы за попытку организовать вывоз девушек за рубеж для занятия проституцией, сообщает пресс-служба Выборгской епархии РПЦ.

Отмечается, что Киреев был оправдан Ленинградским областным судом и освобожден из-под стражи 30 января.

В Беларуси священник был осужден в ноябре 2017 года. Судебные слушания продолжались три недели в закрытом режиме. Россиянина обвиняли в покушении на организацию и использование занятия проституцией другими лицами, сопряженные с вывозом за пределы государства лиц для занятия проституцией – при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Арестовали отца Николая на автовокзале Витебска, когда он пытался сесть в автобус вместе с 20-летней и 30-летней женщинами. По данным следствия, с апреля по август 2017 года он переписывался в интернете с этими женщинами. Получив их согласие на занятие проституцией, он приехал в Витебск, чтобы доставить их в Россию.

В Беларуси суд приговорил Киреева к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. В результате амнистии срок наказания сократили до 4 лет и 6 месяцев. А в августе 2019 года Киреев отправился отбывать наказание в Россию.