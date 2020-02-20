Эпидемия коронавируса в Китае: украинка отказалась эвакуироваться без своей собаки

Феерическая история, у которой еще нет окончания. Украинка столкнулась с китайскими правилами и равнодушием чиновников еще месяц назад, и не может уехать из Ухани.
Украинка Анастасия Зинченко не смогла 19 февраля вылететь на родину из китайского города Ухань, потому что посольство Украины не разрешило ей забрать свою собаку, сообщила сама девушка б этом в своем Instagram, передает агентство «BitukMedia», подготовившее сюжет об этом инциденте.
Зинченко рассказала, что сначала посольство отказывало эвакуировать ее вместе с собакой. Однако позже решение было изменено, и в посольстве украинцы сказали, что ей разрешат эвакуироваться с собакой, но при условии, если «все будет соответствовать санитарным нормам».
По словам Анастасии, ей удалось найти в Ухане специальный ветеринарный автомобиль. Девушка говорит, что «собрала все документы, забрала клетку для перевозки собаки, отправила все документы в первой половине дня в посольство».
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Мои старания попасть с Мишей домой и результат 😭 Как вы уже знаете, ранее посольство мне дали отказ на эвакуацию вместе с собакой. После чего я стала давать интервью, связываться с МИД, МАППУ. Посольство со мной связались и разрешили эвакуироваться с собакой но при условии, если все будет соответствовать с санитарными нормами. Поскольку я нахожусь в Ухань, где все закрыто и передвижения по городу уже невозможны, только на специальной машине у которой есть разрешение, а такую машину найти и забронировать поездку можно через правоохранительные органы. Я нашла одну единственную ветеринарную которая мне помогла, люди из Гуанчжоу собирали и передавали мне документы посылкой. Я нашла вчера машину, собрала все документы и забрала клетку для ее перевоза, отправила все документы в первой половине дня в посольство. Мое сообщение и вопросы про собаку они игнорировали. После чего сотрудник и представитель от посольства Украины мне позвонил и сказал что я с собакой эвакуироваться не могу. Уверял что китайская сторона отказала. Мы связались с МИД, они прислали письменный ответ, где было написано, что они имеют старый набор документов и они, даже, были не в курсе, что я собрала все документы и подала их в посольство. Тоесть, посольство документы никуда не передали, а от своего лица мне отказали в эвакуации. Ранее они мне звонили и уверяли, что в отказах виноваты любые другие люди, китайская сторона но не они. Но как оказалось, они просто издевались все это время надо мной, получив документы, их никуда не предоставили. Сегодня, поскольку не улетела, я пыталась пойти в магазин за продуктами, с начала меня не выпускали из дома, так как вышли новые правила и из жилого комплекса люди не могут выходить и заходить даже по пропускам. Связались с полицией и объяснили что я не улетела а продуктов нет, они дали разрешение поехать в магазин. Все бы хорошо но и в магазин меня не впустили, нужны документы и пропуски, который я не знаю где достать, посольство тоже отказалось проинформировать в этом вопросе. Я купила возле дома в небольшом магазине что смогла и ушла домой. Как будет развиваться эта ситуация дальше, не знаю. Надеюсь что скоро все закончится и попаду домой с Мишей 🙏
«Мое сообщение и вопрос о собаке они игнорировали. После чего сотрудник и представитель посольства Украины мне позвонил и сказал, что я с собакой эвакуироваться не могу. Уверял что китайская сторона отказала», — написала Зинченко.
По словам украинки, после того, как она связалась с МИД Украины — пришел письменный ответ о том, что они «имеют старый набор документов».
«Они даже были не в курсе, что я собрала все документы и подала их в посольство. То есть, посольство документы никуда не передало, а от себя мне отказали в эвакуации», — пожаловалась Зинченко.
В свою очередь государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц сообщил, что 19 февраля с Ухани самолетом были эвакуированы 48 украинцев. В данный момент самолет авиакомпании «SkyUp» с эвакуированными из китайского Уханя украинцами и иностранными гражданами приземлился в международном аэропорту «Харьков».
Ранее борт с эвакуированными из Китая приземлился под Киевом «на дозаправку». До этого он кружился над Харьковом, в ожидании посадки.
В свою очередь, президент Владимир Зеленский раскритиковал украинцев, которые пытаются помешать размещению эвакуированных из Китая граждан. По его словам, бактериологическая угроза в Украине намного ниже, чем угроза отсутствия человечности.