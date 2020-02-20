Эпидемия коронавируса в Китае: украинка отказалась эвакуироваться без своей собаки

Феерическая история, у которой еще нет окончания. Украинка столкнулась с китайскими правилами и равнодушием чиновников еще месяц назад, и не может уехать из Ухани.

Украинка Анастасия Зинченко не смогла 19 февраля вылететь на родину из китайского города Ухань, потому что посольство Украины не разрешило ей забрать свою собаку, сообщила сама девушка б этом в своем Instagram, передает агентство «BitukMedia», подготовившее сюжет об этом инциденте.

Зинченко рассказала, что сначала посольство отказывало эвакуировать ее вместе с собакой. Однако позже решение было изменено, и в посольстве украинцы сказали, что ей разрешат эвакуироваться с собакой, но при условии, если «все будет соответствовать санитарным нормам».

По словам Анастасии, ей удалось найти в Ухане специальный ветеринарный автомобиль. Девушка говорит, что «собрала все документы, забрала клетку для перевозки собаки, отправила все документы в первой половине дня в посольство».

«Мое сообщение и вопрос о собаке они игнорировали. После чего сотрудник и представитель посольства Украины мне позвонил и сказал, что я с собакой эвакуироваться не могу. Уверял что китайская сторона отказала», — написала Зинченко.

По словам украинки, после того, как она связалась с МИД Украины — пришел письменный ответ о том, что они «имеют старый набор документов».

«Они даже были не в курсе, что я собрала все документы и подала их в посольство. То есть, посольство документы никуда не передало, а от себя мне отказали в эвакуации», — пожаловалась Зинченко.

В свою очередь государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц сообщил, что 19 февраля с Ухани самолетом были эвакуированы 48 украинцев. В данный момент самолет авиакомпании «SkyUp» с эвакуированными из китайского Уханя украинцами и иностранными гражданами приземлился в международном аэропорту «Харьков».

Ранее борт с эвакуированными из Китая приземлился под Киевом «на дозаправку». До этого он кружился над Харьковом, в ожидании посадки.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский раскритиковал украинцев, которые пытаются помешать размещению эвакуированных из Китая граждан. По его словам, бактериологическая угроза в Украине намного ниже, чем угроза отсутствия человечности.