У Зеленского выступают за отмену закона об амнистии участников Майдана

Венедиктова выступает за отмену закона о недопущении преследования участников Майдана. Закон, по ее словам, препятствует объективному расследованию убийств правоохранителей.

Для справедливого и честного расследования дел по Майдану необходимо отменить закон «О недопущении преследования и наказания лиц относительно событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины» от 2014 года, заявила в.и.о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова в интервью изданию «Левый Берег».

По ее словам, действие этого закона противоречит Уголовно-процессуальному кодексу.

«Были убиты 78 митингующих и 13 милиционеров. С точки зрения справедливости, мы должны помнить и о 13 погибших правоохранителях, которые выполняли приказ. Если приказы были преступными, нужно привлечь к ответственности тех, кто их отдавал», – отметила Венедиктова.

А вышеназванный закон, по ее словам, препятствует объективному расследованию убийств правоохранителей.

«Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон нужно отменить. Кроме того, мы разработали законопроект о заочном осуждении, которое было направлено всем главам фракций и Денису Монастырскому (председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности – ред.). Очень надеемся, что депутаты его поддержат. Поскольку дальше мы не можем двигаться. Я понимаю, что эту инициативу не поддержит широкий круг лиц, поскольку заочное осуждение будет касаться всех … Но без этого, повторюсь, двигаться дальше по делам Майдана невозможно», – резюмировала Венедиктова.

Напомним, в связи с тем, что с 20 ноября 2019 органы прокуратуры потеряли следственные функции, дела Майдана перешли частично к Государственному бюро расследований, частично – к Национальному антикоррупционному бюро. В рамках ГБР был создан отдел по расследованиям дел Майдана, который возглавил Александр Буряк, занимавший ранее должность замдиректора ГБР.