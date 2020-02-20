Делегация МВФ в Украине: страну готовят к экономическому росту

В Украину прибыла делегация МВФ. Срок пребывания экспертов на территории Украины не уточняется.

Эксперты Международного валютного фонда прибыли в Украину. Целью приезда делегации являются технические обсуждения политики экономического роста, сообщило представительство МВФ в Украине.

Срок пребывания экспертов на территории Украины не уточнили.

Ранее, постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман представил три сценария возможного развития Украины.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Первый предполагает полное реформирование (преодоление указанного выше отставания, рынок земли без ограничений) и рост ВВП 6% ежегодно, что позволит населению стать богаче на 60% за 20 лет, и достичь сегодняшнего уровня Польши примерно в 2038 году.

Второй вариант – частичные реформы (сохранение разрыва в судебной системе и рынок земли с ограничениями) и рост на 4%, что сделает население богаче всего на 20%.

В третьем сценарии – отката реформ (без рынка земли) и роста темпами до 1,5% – население через 20 лет станет на 20% беднее, чем сегодня, считает Люнгман.

«Согласно представленной презентации, нынешний темп реформ в Украине – это сценарий между вторым и третьим», – говорится в сообщении.

Напомним, Украина еще в начале декабря 2019 года предварительно договорилась с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования на $5,5 млрд.

Окончательное решение должен принять совет директоров Фонда после выполнения Киевом последних предварительных мер, в том числе принятия ряда законов Верховной Радой.

Одним из них является законопроект №2571 об отдельных вопросах функционирования банковской системы, который должен устранить возникшие в ходе очистки банковской системы законодательные пробелы и исключить возвращение Приватбанка бывшим владельцам.

Предполагалось, что предварительные меры будут выполнены в январе-начале февраля, что позволит вынести украинский вопрос на совет директоров МВФ в феврале. Однако Рада только начала рассматривать во втором чтении законопроект о рынке земли, что может растянуться на несколько недель или месяцев.

К законопроекту о банках депутаты еще даже не приступили.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 18 декабря 2018 года и завершается 17 февраля этого года. Ее объем – 2,8 млрд специальных прав заимствования, или около $3,9 млрд.

Первый транш в размере около $1,4 млрд был предоставлен сразу, затем планировались еще два транша по итогам полугодовых пересмотров.

Однако в связи со сменой президента и правительства страны после выборов было решено начать разработку новой программы сотрудничества. В результате в 2019 году финансирование со стороны Фонда отсутствовало, тогда как Киев заплатил почти 1,4 млрд СПЗ.