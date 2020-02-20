Эпидемия коронавируса в Китае: самолет с эвакуированными украинцами сел в «Борисполе»

Самолет с эвакуированными из Китая приземлился под Киевом «на дозаправку». Далее эвакуированных повезут в Новые Санжары на Полтавщине.

Министерство внутренних дел сообщает, что самолет с украинцами, эвакуированными из Китая, приземлился в аэропорту «Борисполь» на дозаправку, сообщила пресс-служба ведомства.

«В 9:40 украинский пассажирский самолет спецрейса «PQ 7302» с эвакуированными из КНР гражданами совершил посадку в международном аэропорту города Борисполь. Там он дозаправится горючим и вылетит в Международный аэропорт Харьков», – сообщает пресс-служба МВД Украины.

Согласно докладам экипажа и медперсонала сопровождения, все на борту самолета здоровы и могут продолжать полет.

МВС пише, що літак з Уханя в Борисполі сів на дозаправку😒 заправляється, ніхто не виходить pic.twitter.com/V9cEbkk2P3 — Olya Komarova (@Komarisha) February 20, 2020

На борту воздушного судна авиакомпании «SkyUp» находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

Сообщается, что по прибытии все лица на борту пройдут надлежащий пограничный контроль «с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с Международными медико-санитарными правилами ВООЗ в специальной отделенной зоне аэропорта».

В ведомстве так же уточнили, что украинцев, эвакуированных из Китая, доставят на резервацию в медцентр Нацгвардии «Новые Санжары» в Полтавской области.

«Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области», – говорится в сообщении.

Там люди в течение 14 дней будут находиться в обсервации «с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности».

В МВД отметили, что «все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных» на этом объекте или нарушение режима их обсервации «будут прекращены Нацполицией и Нацгвардией в соответствии с требованиями закона и решением правительственного штаба».

В министерстве также заверили, что «угрозы здоровью граждан отсутствуют» и призвали украинцев не поддаваться на провокации и не нарушать закон.

В ГСЧС сообщили, что для перевозки эвакуированных из китайского города Ухань граждан подготовили 7 автобусов и привлекли 33 спасателя.

Ранее сообщалось, что самолет с эвакуированными из Китая людьми кружит над Харьковом, который затянуло туманом, эвакуированных планируют отвезти в санаторий УМВД в Новых Санжарах в Полтавскую область, сообщает «Радио Свобода».

Глава Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер отметил, что «Харьков является транзитом», но куда повезут людей, он не сказал. По его словам, Харьковскую область не рассматривают как место для карантина, но она готова.

Кучер сообщил, что проходить контроль в терминале эвакуированные не будут – сразу переместятся в автобусы. Речь идет о 73 людях, вместе с сопровождением.

Однако, по его словам, самолет сейчас направляется в сторону Киева.

Причиной этого может быть сильный туман, который окутал Харьков.

Самолет зашел в воздушное пространство Украины около 7:00. Сначала он летел в сторону Харькова, а затем начал делать круги на юго-западе области. Пунктом назначения борта указан аэропорт «Борисполь» под Киевом.

Цей борт, який вже пів години крутиться біля Дніпра і Харкова і його може ніхто не може приймати, ці протести проти… Geplaatst door Vitaly Chervonenko op Woensdag 19 februari 2020

Между тем, в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Ухань людей.

Местные жители митингуют еще с вечера среды.

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Позже сообщили, что самолет авиакомпании «SkyUp» с эвакуированными из китайского Уханя украинцами и иностранными гражданами приземлился в международном аэропорту «Харьков».

Об этом свидетельствуют данные системы Flightradar.

Согласно данным, самолет приземлился около 11:55. Около 9:40 самолет из Китая приземлялся в аэропорту «Борисполь» на дозаправку.

На борту воздушного судна находилось 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи. Все они вместе с водителями автобусов будут помещены на 14-дневную обсервацию в медицинском центре Национальной гвардии «Новые Санжары» в Полтавской области.

В среду вечером и утром в четверг жители пгт перекрывали дорогу в знак протеста. Между ними и правоохранителями произошли столкновения. В результате, полиция задержала 10 наиболее агрессивно настроенных человек, блокировавших дорогу межрегионального значения в Новых Санжарах.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский на страницах своего официального Telegram-канала раскритиковал украинцев, которые пытаются помешать размещению эвакуированных из Китая граждан. По его словам, бактериологическая угроза в Украине намного ниже, чем угроза отсутствия человечности.

«Когда Франция эвакуировала людей из Уханя и их привезли в один из городов, реакция у жителей этого города была одна: они заботились о жизни и здоровье своих сограждан, сочувствовали тем, кто оказался в сложной ситуации. Даже в Казахстане, когда наш самолет из Уханя сел на дозаправку и доставил казахстанского гражданина, не было никаких протестов и блокировок. Наоборот, все благодарили и радовались, что человек наконец-то дома. К сожалению, не все из нас могут гордиться такой же человечной реакцией», – говорится в заявлении президента.

По его словам, попытки перекрывать дороги, блокировать госпитали, «не пускать граждан Украины в Украину» – это не самая лучшая сторона характера украинцев.

Президент подчеркнул, что такая реакция населения не повлияет на позицию государства в отношении эвакуированных граждан.

«Временное пребывание в Ухане или эмиграция в Канаду не делает его [украинца] чужим для своей страны. Понимаю: старая политика на протяжении десятков лет делала привычным делить украинцев на «правильных» и «неправильных». Но эта эпоха закончилась. Мы будем бороться за каждого украинца, который оказался в беде, – где бы он ни находился. Спасать, эвакуировать, обменивать. Украина не будет сдавать своих», – заявил президент.

Зеленский добавил, что медицинский центр «Новые Санжары» в Полтавской области, где разместят эвакуированных, в ближайшие две недели станет самым охраняемым местом в Украине.

«Эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране. Сочувствую нашим эвакуированным, потому что знаю, что такое находиться под личной охраной, а у них охрана будет гораздо серьезнее, чем у Президента», – заявил президент Украины.

Напомним, что в России выявлены случаи подозрительные на заражение коронавирусом.

В частности в конце января в Хабаровске госпитализировали женщину с подозрением на китайский коронавирус. При этом источники утверждают, что «вроде бы диагноз не подтвердили, но это неточная информация».

Всего в результате заражения китайским коронавирусом умерли 2128 человек. Вылечились и были выписаны из больниц 16 353 человека.

Только за последние сутки от коронавируса вылечились более 1800 человек.