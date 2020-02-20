Уволить Сытника: лондонская компания рассылает письма с компроматом на главу НАБУ

Лондонская компания, занимающаяся связями с общественностью, отправляет иностранным журналистам информацию, которой пытается дискредитировать директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, говорится в письме от компании «Sans Frontieres Associates», оказавшемся в распоряжении «Украинской Правды».

Указанная консалтинговая компания отправила иностранным журналистам предварительный анонс митинга против директора НАБУ и пресс-релиз после проведения акции.

Отправляет письма Лили Оуэн, секретарь компании. На сайте «Sans Frontieres Associates» указано, что существует компания с 2016 года и занимается «коммуникационными решениями для правительственных, политических и корпоративных клиентов». Отмечается, что она ведет проекты в России, Румынии, Германии, Франции и других странах.

Отправленный журналистам документ носит название «Тысячи призывают уволить директора НАБУ во время большой демонстрации в Киеве».

Авторы письма отмечают, что под стенами Кабмина против Сытника собрались 6 тысяч человек.

В то же время, по сообщениям СМИ, в тот же день под зданиями органов власти прошли акции в поддержку малого и среднего бизнеса и против закона о дезинформации.

В письме также говорится о том, что НАБУ под руководством Сытника решило вызвать на допрос 10 тысяч сотрудников агрокомпании «Укрлендфарминг».

Однако ни в письме, ни в пресс-релизе ни разу не упомянуто имя владельца этой компании. А именно бизнесмена Олега Бахматюка, против которого НАБУ ведет расследование. Сам же Бахматюк и его компания неоднократно заявляли, что считают дела против них – местью Сытника.

«Нардепы, фермеры, члены их семей, мэры маленьких городов и землевладельцы вышли на митинг, протестуя против действий антикоррупционного органа Украины – НАБУ», – пишут лондонские пиарщики. Антикоррупционное бюро они обвиняют в запугивании сотрудников указанных агрокомпаний.

В пресс-релизе также ссылаются на слова нардепа от «ЕС» Алексея Гончаренко, который призвал уволить Сытника.

Кроме того, в конце письма добавлено ​​примечание для редактора, где говорится о том, что НАБУ получает миллионы долларов от международных доноров, включая США. Но до сих пор детективы не предъявили обвинения в коррупции ни одному топ-чиновнику. В то же время неоднократно в письме упоминается, что две судебные инстанции признали Сытника «коррупционером».

Вместе с тем, «Укрлендфарминг», пишут авторы, является одним из крупнейших аграрных холдингов и находится среди крупнейших украинских инвесторов.

Напомним, что 19 февраля правоохранительный комитет Верховной Рады рекомендовал вынести постановление об увольнении директора НАБУ Артема Сытника на усмотрение парламента.

Ранее стало известно, что Сытник обещал «закрыть въезд в США» депутатам требующим его увольнения.