В Евросоюзе выступают за сохранения вещания телеканала «ATR»

Ассоциация польских журналистов (SDP) выразила поддержку крымскотатарскому телеканалу «ATR», который недавно заявил о блокировании его счетов и финансирования, сообщает пресс-служба ассоциации.

Как говорится в заявлении Ассоциации, крымскотатарский телеканал является надежным источником информации о ситуации в оккупированной Россией Крыму. Журналисты отмечают, что ATR также очень важный для крымских татар, учитывая российскую агрессию и репрессии со стороны России.

Кроме того, SDP отметила опасность, которой подвергаются журналисты, что сотрудничают с ATR на оккупированном полуострове. Многие из них уже поплатились за свою работу ограничением свободы, говорится в заявлении Ассоциации.

Напомним, что 10 февраля крымскотатарский телеканал «ATR» заявил о блокировании своих счетов и финансирования из госбюджета.

Крымскотатарский телеканал «ATR» получает финансовую поддержку из госбюджета с 2016 года за счет бюджетной программы расселения и обустройства крымских татар и лиц других национальностей, депортированных с территории Украины.

В конце января 2020 г. гендиректор «ATR» Ленур Ислямов заявил, что телеканал может закрыться из-за приостановления финансовой поддержки из госбюджета.

По словам Ислямова, из-за проблем с финансированием канал на 90% сократил производство собственных программ, сокращено 45% коллектива, сокращены выпуски новостей и прекращены прямые эфиры.