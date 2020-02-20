СБУ поймала российского шпиона работавшего на террористов «ЛНР»

Контрразведка СБУ задержала бывшего сотрудника МВД Украины, который работал на «ЛНР».

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента, который передавал данные об украинских военных представителям так называемой «МГБ «ЛНР», сообщает пресс-служба СБУ.

«Для выполнения задачи кураторов он прибыл на подконтрольную украинской власти территорию, где собирал сведения о дислокации и перемещении подразделений, привлеченных к проведению антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный был бывшим сотрудником органов Министерства внутренних дел и жил во временно оккупированном Луганске.

Фото задержанного. Фото задержанного. Пред 1 из 2 След

После того как СБУ зафиксировали факты его работы на боевиков, мужчину объявили в международный розыск.

Скрывался агент так называемой «ЛНР» в разных населенных пунктах Украины.

Задержали же его в столице, по месту временного проживания.

Далее мужчину должны направить в суд для избрания меры пресечения. Органы следствия будут просить оставить подозреваемого под стражей.

Напомним, что в понедельник СБУ прекратила деятельность очередной российской «ботофермы». С фейковых аккаунтов подстрекали протестные настроения, запугивали население и рассылали сообщения о минировании.

Ранее СБУ пресекла деятельность еще одного интернет-агитатора «русского мира».