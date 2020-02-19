Авиакатастрофа под Тегераном: черный ящик серьезно поврежден

Черный ящик самолета МАУ поврежден, но его можно отремонтировать и расшифровать. По словам министра обороны Ирана, ящик «серьезно поврежден».

Бортовой самописец сбитого под Тегераном самолета МАУ поврежден, однако после ремонта его можно будет расшифровать. Об этом сообщил министр обороны Ирана, бригадный генерал Амир Хатами, передает иранское информагентство «IRNA».

«Амир Хатами сказал в среду, что иранскую оборонную промышленность попросили помочь отремонтировать серьезно поврежденный черный ящик украинского авиалайнера», – сказано в сообщении.

При этом Хатами добавил, что после ремонта черный ящик будет расшифрован.

Напомним, самолет Boeing 737 компании МАУ 8 января потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибло 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, Великобритании и Швеции.

Только через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

Страны-члены международной координационной группы по расследованию авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном призвали Иран передать бортовые самописцы во Францию, поскольку там есть необходимое оборудование для исследования.

Ранее сообщалось о готовности Ирана передать Украине или другому государству бортописцы самолета МАУ в случае, если не удастся их расшифровать.

Иран перестал делиться с Киевом подробностями расследования катастрофы самолета МАУ после утечки информации.

15 февраля Иран заявил, что не передаст «черные ящики» сбитого самолета МАУ другим странам.