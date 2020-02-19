ОБСЕ зафиксировала несколько тысяч взрывов во время боя под Золотым

Во время вчерашней атаки в Луганской области СММ ОБСЕ зафиксировала 2300 взрывов. Сейчас миссия работает над анализом кадров, сделанных беспилотником.

Между 05:30 и 11:30 18 февраля в Луганской области миссия СММ ОБСЕ зафиксировала 2300 взрывов, говорится во внеочередном отчете ОБСЕ.

«Утром 18 февраля, примерно с 5:30 до 11:30, во время патрулирования в районе Золотого (подконтрольное правительству, 60 км к западу от Луганска), на передних патрульных базах в Кадиевке (бывший Стаханов, не подконтролен правительству, расположенный в 50 км к западу от Луганска) и Попасной (под контролем правительства, 69 км к западу от Луганска) с помощью своих камер СММ зафиксировала заметный скачок в количестве нарушений режима прекращения огня в этом районе, включая более 2300 взрывов», – говорится в сообщении.

Миссия анализирует данные беспилотного летательного аппарата, который был отправлен туда в 12:00.

Напомним, утром во вторник в районе населенного пункта Золотое Луганской области неожиданно начались активные боевые действия.

В ходе этой атаки один украинский военнослужащий погиб, трое ранены и двое контужены. Бой продлился около пяти часов. Оккупанты более 50 раз стреляли из танков, а также выпустили более 200 мин из минометов.

Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак сообщил, что угрозы наступления со стороны боевиков на Донбассе нет, а Вооруженные силы Украины фиксируют лишь провокации.

Постпред Украины Сергей Кислица на Совбезе ООН заявил, что «Кремль продолжает проводить стратегию эскалации на Донбассе».

Как ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский, «это – попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться вперед небольшими, но непрекращающимися шагами».

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