Репрессии в Крыму: экс-политузник Семена прибыл в Киев

Крымский политзаключенный журналист Семена прибыл в Киев. Он отправится на реабилитацию в «Феофанию».

Освобожденный из заключения в оккупированном Крыму журналист Николай Семена 19 февраля прибыл на поезде в Киев. Его встретили работники Секретариата Верховной Рады по правам человека, сообщила на своей странице в Facebook обмудсмен Людмила Денисова.

«По распоряжению президента Украины крымский журналист получит необходимое высококвалифицированное лечение на базе клинической больницы «Феофания», – заявила Денисова.

Встреча Семена в Киеве. Встреча Семена в Киеве. Пред 1 из 2 След

После курса реабилитации Семена также получит социальное обеспечение от государства.

Напомним, Николай Семена, журналист «Радио Свобода» и «Крым.Реалии», обвинялся российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ провела обыск, а в мае того же года ему предъявили обвинение из-за опубликованной статьи, которую расценили как «оправдание терроризма».

Оновлено❗❗☝️Щойно за особистим дорученням Президента України Володимира Зеленського працівники Секретаріату… Geplaatst door Людмила Денісова op Dinsdag 18 februari 2020

22 сентября 2017 года подконтрольный оккупационной власти Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил Семену к двум с половиной годам условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью. В декабре того же года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор Семене в части дополнительного наказания, сократив срок запрета публичной деятельности до двух лет.

14 января 2020 судимость была снята. Вчера Семена выехал из Крыма в Киев.