Россия ведет войну против Украины, – постпред Украины при ООН

Постпред Украины Сергей Кислица на Совбезе ООН заявил, что «Кремль продолжает проводить стратегию эскалации на Донбассе».

Заместитель иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании Совета безопасности ООН поднял вопрос эскалации конфликта на Донбассе, сообщает агентство «ZN,UA».

«Каково наше положение сегодня? Судя по всему, ответ был дан в 5 утра по местному времени, когда наши позиции подверглись нападению. Нападение, совершенное сегодня, в пятую годовщину трагедии в Дебальцево, особенно цинично», – заявил он.

Кислица отметил, что Вооруженные силы Украины дали надлежащий ответ на это наступление со стороны российских оккупационных сил, применивших запрещенное Минскими договоренностями оружие.

«Было осуществлено неотъемлемое право Украины на самооборону», – подчеркнул дипломат.

«Очевидно, что Кремль продолжает проводить стратегию эскалации на Донбассе, что является грубым нарушением обязательств, взятых Россией в качестве участника Минских договоренностей», – добавил Сергей Кислица.

Кислица так же сообщил о том, что в течение 2019 года Россия направила в оккупированный Донбасс более четырех тысяч тонн боеприпасов.

Отмечается, оккупационная администрация также получила 50 танков.

«РФ продолжает поставлять оккупационным силам оружие, регулярные войска и наемников. Теперь они затмевают некоторые европейские армии: около 500 танков, около тысячи бронерованных боевых машин, 800 артиллерийских установок. Только в прошлом году РФ направила на оккупированные территории Донбасса более 4 тысяч тонн оружия и боеприпасов», – отметил замминистра.

Как ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский, «это – попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться вперед небольшими, но непрекращающимися шагами».

«Украинское руководство подтвердило, что наша приверженность прекращению этой войны, а также соблюдению выработанных договоренностей по-прежнему непоколебима. Точно так же, как и наша решимость дать отпор любой вооруженной агрессии против Украины», – подчеркнул замглавы украинского МИДа.

Кислица акцентировал на том, что соглашения, выработанные в декабре прошлого года лидерами «нормандской четверки», не выполняются.

«Полностью попирая соглашение, выработанное в декабре прошлого года лидерами «нормандской четверки», в течение последних двух месяцев наши позиции подвергались обстрелу более 400 раз. С начала этого года 13 украинских военнослужащих были убиты. И практически 60 получили ранения. Может ли кто-нибудь назвать это замороженным конфликтом или конфликтом низкой интенсивности? Это – война, единственная продолжающаяся война в Европе. Полномасштабная война, развязанная Российской Федерацией», – заявил украинский дипломат.

Замминистра иностранных дел Сергей Кислица показал на заседании Совета безопасности ООН фотографию убитого 18 февраля 2020 года украинского военнослужащего, обвинив Россию в участии в этом преступлении.

Он акцентировал, что Россия, обвиняя жертву агрессии, Украину, пытается опорочить память погибших во время войны на Донбассе.

«Память 22-летнего Максима, которого убили 17 февраля пулями, которыми снабдила Россия. 22-летний, г-н Небензя. Моему сыну примерно столько же лет», – отметил Кислица, обращаясь к постпреду России при ООН.