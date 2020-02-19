Сурков полностью контролирует оккупированный Донбасс, – постпред Германии при ООН

Постпред Германии при ООН Хойзген утверждает, что Суркову понадобилось 10 минут, чтобы получить подписи сепаратистов под «Минском». Это однозначно показывает насколько «сепаратисты» независимы от России.

Постпред Германии при ООН Кристофер Хойзген привел доказательства причастности Российской Федерации к вооруженному конфликту на востоке Украины, сообщает «Левый Берег».

Об этом он заявил на инициированном Россией заседании Совета безопасности ООН по Украине, которое проходит в Нью-Йорке.

«Десять дней назад руководитель «ДНР» на своем веб-сайте сказал, что господин Пашков будет действующем руководителем Донецка. Он был до этого вице-губернатором Иркутска. А Иркутск, насколько мне известно, находится в России», – рассказал Кристофер Хойзген.

Также он отметил, что, согласно словам главы бюро по миграции российского МВД Валентины Козаковой, РФ выдала российские паспорта 227 жителям оккупированной территории Донбасса.

«Вот – участие России», – заявил Хойзген.

«Я был в Минске, и велись переговоры всю ночь, и были заключены Минские договоренности. Кто-то сказал: сепаратисты должны подписать. И г-н Сурков (который до 17 февраля находился на должности помощника президента РФ и отвечал за украинское направление, – ред.), который вел переговоры, сказал: «Я это сделаю». И приблизительно 10 минут ему понадобилось, чтобы получить подпись под этим комплексом мер от сепаратистов. Это насчёт независимости сепаратистов от России», – заявил постпред Германии при ООН.

Как сообщалось, заседание Совбеза ООН созвано в связи с годовщиной минских договоренностей.

Украинская делегация в Совбезе ООН намерена поднять вопрос обострения боевых действий на Донбассе.

Напомним, утром во вторник в районе населенного пункта Золотое Луганской области неожиданно начались активные боевые действия.

В ходе этой атаки один украинский военнослужащий погиб, трое ранены и двое контужены. Бой продлился около пяти часов. Оккупанты более 50 раз стреляли из танков, а также выпустили более 200 мин из минометов.

Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак сообщил, что угрозы наступления со стороны боевиков на Донбассе нет, а Вооруженные силы Украины фиксируют лишь провокации.