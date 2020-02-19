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Бой под Золотым: назвали имя погибшего украинского бойца

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В бою под Хутором Вильный погиб боец 72-й бригады Максим Хитайлов. Он с 2019 года служил в ВСУ по контракту.

Во время атаки российских оккупационных сил неподалеку Хутора Вильный Луганской области был убит военный 72-й ОМБр Максим Хитайлов, сообщили на странице бригады в Facebook.

«Во время отбития нападения вооруженных формирований России на наблюдательный пункт неподалеку Хутора Вильный, к великому сожалению, 72-я бригада навсегда потеряла надежного товарища, боевого побратима, преданного защитника Украины солдата Максима Хитайлова», – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился в с. Виришальное Полтавской области в 1997 году. В апреле 2019 года он поступил на службу в ВСУ по контракту на должность гранатометчика мотопехотной роты.

«Искренне соболезнования маме Вите Григорьевне, брату Виталию, родным и друзьям воина, погибшего в бою за Украину. Солдат Максим Евгениевич Хитайлов навсегда останется в наших сердцах», – написали побратимы погибшего воина.

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Під час відбиття нападу збройних формувань росії на спостережний пункт поблизу Хутора Вільного, на превеликий жаль, 72…

Geplaatst door 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців op Dinsdag 18 februari 2020

Напомним, утром во вторник в районе населенного пункта Золотое Луганской области неожиданно начались активные боевые действия.

В ходе этой атаки один украинский военнослужащий погиб, трое ранены и двое контужены. Бой продлился около пяти часов. Оккупанты более 50 раз стреляли из танков, а также выпустили более 200 мин из минометов.

Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак сообщил, что угрозы наступления со стороны боевиков на Донбассе нет, а Вооруженные силы Украины фиксируют лишь провокации.

Источник POLITua

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