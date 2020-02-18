Украина призывает осудить эскалацию Россией войны на Донбассе

МИД Украины призывает мир осудить эскалацию конфликта на Донбассе. В сообщении подчеркивают, что «это – нарушение последних договоренностей, достигнутых на встрече лидеров стран в «нормандской четверки».

Министерство иностранных дел призывает международное сообщество осудить эскалацию конфликта на Донбассе, сообщила спикера МИДа Екатерина Зеленко в своем микроблоге Twitter.

«Очень обеспокоены эскалацией на Донбассе после последней российской атаки. Использование запрещенного оружия привело к новой волне жертв», – написала она.

Зеленко подчеркнула, что это – нарушение последних договоренностей, достигнутых на встрече лидеров стран в «нормандской четверки».

Very concerned by escalation in #Donbas following the latest Russian attack. Prohibited weapons used resulting in a new wave of casualties. This is the latest breach of agreements reached at N4. We call on the intl. community to condemn this escalation. #StopRussianAggression pic.twitter.com/L3QOraRc9p — Kateryna Zelenko 🇺🇦 (@KaterynaZelenko) February 18, 2020

Президент Владимир Зеленский считает прорыв боевиков вблизи линии разграничения на Донбассе попыткой сорвать мирный процесс, который начал продвигаться, сообщается на Facebook-странице президента.

«В пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию», – говорится в сообщении.

«Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на Дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это – попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимими шагами», – подчеркивается в сообщении.

В связи со сложившейся ситуацией Зелеский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.

«Собираем сегодня заседание СНБО. Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах. Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным – так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины», – добавляют в сообщении.

У п’яту річницю Дебальцівської трагедії бойовики та окупанти влаштували цинічну провокацію.Сьогодні зранку вони… Geplaatst door Володимир Зеленський op Dinsdag 18 februari 2020

По итогам заседания СНБО состоялся брифинг президента Владимира Зеленского. В ходе своего выступления президент подчеркнул, что после попытки наступления боевиков на Донбассе ситуация остается под контролем украинских военных.

По его словам, сегодняшнее заседание СНБО началось с вопроса наступления боевиков на Донбассе.

«У нас мощная армия, провокации бывают. Армия сильно ответила, ситуация полностью контролируется. Мы уверены, что эта провокация не изменит курс на то, что мы идем уверенно и приближаемся к прекращению войны и к миру», – добавил Зеленский.

По данным Генштаба, украинские потери в результате сегодняшних боев на Донбассе составили – один боец погиб, трое раненых и двое контуженных. В то же время подтвержденные потери противника составили четверо погибшими и шестеро раненых. По словам начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака, боевики запросили режим тишины и он сохраняется с 10:00.

Все украинские позиции находятся под контролем войск Украины, украинские потери – 1 боец погиб, трое раненых и два контуженных в результате наступления боевиков на Донбассе.

Об этом заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на брифинге.

По его словам, боевики запросили режим тишины и он сохраняется с 10:00 утра. Также Хомчак уточнил, что в результате боев противник понес такие потери: 4 погибли и 6 получили ранения.

«По состоянию на данный момент все наши позиции находятся под контролем наших войск», – заявил он.

Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Geplaatst door Офіс Президента України op Dinsdag 18 februari 2020

Напомним, около 5 часов утра 18 февраля боевики атаковали позиции Объединенных сил в Луганской области вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вольный.

Обстрелы велись из оружия, запрещенного минского соглашениями. Бой продлился около пяти часов. По официальным данным, один военнослужащий ВСУ погиб, четверо получили легкие ранения. Позиции не потеряны.

Президент Владимир Зеленский назвал обострение на Донбассе «циничной провокацией» с целью сорвать мирный процесс.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус выразил обеспокоенность в связи с атакой поддерживаемых Россией боевиков на позиции ВСУ.