Украина призывает осудить эскалацию Россией войны на Донбассе

Министерство иностранных дел призывает международное сообщество осудить эскалацию конфликта на Донбассе, сообщила спикера МИДа Екатерина Зеленко в своем микроблоге Twitter.

«Очень обеспокоены эскалацией на Донбассе после последней российской атаки. Использование запрещенного оружия привело к новой волне жертв», – написала она.

Зеленко подчеркнула, что это – нарушение последних договоренностей, достигнутых на встрече лидеров стран в «нормандской четверки».

Very concerned by escalation in #Donbas following the latest Russian attack. Prohibited weapons used resulting in a new wave of casualties. This is the latest breach of agreements reached at N4. We call on the intl. community to condemn this escalation. #StopRussianAggression pic.twitter.com/L3QOraRc9p

— Kateryna Zelenko 🇺🇦 (@KaterynaZelenko) February 18, 2020