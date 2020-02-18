«Гарбата фруктовая ёсць?»: в Москве усмотрели «украинский след» в скандале из-за беларусского языка

Студент Миракян по-белорусски попросил в минском кафе чаю, в Совфеде России назвали это национализмом и обвинили во всем Украину.

Житель столиицы Беларуси Минска Арамаис Миракян спросил у продавщицы, есть ли у них фруктовый чай, и получил в ответ сначала просьбу говорить по-русски, а потом – угрозу вызвать охрану. Конфликт в кафе случился почти неделю назад, но угрозы из-за него Арамаис Миракян получает до сих пор, сообщает «Радіо Свобода».

Вот как Арамаис описал диалог с продавщицей на своей странице в Facebook: «Фирменный магазин «Коммунарки» на Красной. Подхожу, спрашиваю: чай фруктовый есть?

– Говорите по-русски, у нас два государственных языка.

– Я с вами не по-китайски, и не по-чешски, а на одном из государственных языков.

– Я сейчас вызову охрану (!!!)

– Дайте книгу жалоб и позовите администрацию».

Замалеўка. Фірмовая крама "Камунаркі" на Чырвонай.Падыходжу, спытваю: гарбата фруктовая ёсць?- Говорите по русски, у… Geplaatst door Арамаис Миракян op Dinsdag 11 februari 2020

История быстро разлетелась по Facebook, и Арамаис стал получать сотни комментариев, как со словами поддержки, так и с угрозами. Еще больше их стало, когда о скандале написали российские пропагандистские медиа.

Член Совета Федерации Российской Федерации Игорь Морозов узрел в просьбе Миракяна белорусский национализм.

«Национализм можно сравнить с джинном, выпущенным из бутылки. Он поднимает голову в Беларуси из-за влияния Украины. Появление негативных процессов в отношении русского языка, пусть даже на бытовом уровне, это новое явление, мимо которого руководство Белоруссии не должно проходить. Его надо жестко контролировать властям, в том числе и на законодательном уровне», – заявил Морозов.

Арамаис Миракян говорит, что ощущает себя в этой ситуации так, будто попал в страну абсурда.

«Типа, «нифига себе за хлебушком сходил». Я ожидал чего угодно. Когда я размещал этот пост, то понимал, что будет резонанс. Но если бы мне кто-то сказал, что на это отреагирует верхняя палата российского парламента? Я не знаю, что бы ответил такому человеку», – рассказал он журналистам.

«Я бы не сказал, что меня это пугает. Удивляет, скорее. Им что, нет там чем заняться, в той России? У них идет конституционная реформа, а они обеспокоены тем, кто там в Беларуси чай себе заказывает», – добавил он.

Флешмоб в поддержку Миракяна. Флешмоб в поддержку Миракяна. Флешмоб в поддержку Миракяна. Флешмоб в поддержку Миракяна. Флешмоб в поддержку Миракяна. Пред 1 из 5 След

Недавно молодой человек опять посетил кафе, со скандала в котором все началось. Теперь его обслужили белорусском языке, пусть и не образцовом.

«Возможно, я стал причиной какого-то флешмоба, когда туда ходят именно чтобы проверить их реакцию на белорусский язык. Они вынуждены учиться. То есть, это было не зря, так я уже «белорусизировал» один торговый пункт «Коммунарки», – рассказал Арамаис.

Флешмоб в поддержку Арамаиса продолжается и в Facebook. Его участники вовсю упражняются в остроумии, отстаивая право на гарбату, а не чай.