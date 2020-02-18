«Просто перестать стрелять»: оккупанты напали на позиции ВСУ под Золотым

В районе Золотого начался интенсивный бой, есть потери. Боевики атаковали украинские опорные пункты около 5 утра.

С утра вторника в районе населенного пункта Золотое Луганской области продолжаются боевые действия, есть попадания в жилой массив, сообщил в Facebbok депутат Лисичанского горсовета Виталий Шведов.

По его информации, наемники России применяют запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение.

«Где-то с 5:00 утра идет интенсивный бой, район Золотого (шахта Родина), Орехово и Новотошковки. Обстрелы слышны и в Лисичанске. Накрывают квадраты так, как в 2015 году, калибр 120 и выше. Пули долетают до Золотого, в Новотошковское попадания в жилой массив, разрушено жилье. Вот такое разведение и режим тишины, и для ВСУ миротворческая команда «наблюдать, а не отвечать». Где ОБСЕ, где все остальные, где «доблестные полководцы» от мира?» – написал Шведов.

Десь з 5 години ранку йде інтенсивний бій, район Золотого (ш-та Родіна), Оріхово та Новотошківки. Обстріли чути і в… Geplaatst door Віталій Шведов op Maandag 17 februari 2020

Журналист и военный эксперт Юрий Бутусов сообщил на своей странице в Facebook, что боевики атаковали украинские опорные пункты в районе Золотого сегодня в 5 утра. Сейчас, по его информации, идет непрерывный тяжелый бой с применением всех видов оружия, включая артиллерию калибра 152 мм, минометы 120 мм.

«Противник накрывает боевые порядки 72-й и 93-й механизированных бригад в районе участка разведения Золотое-Орехово-Новотошковка. На одном из опорных пунктов идет ближний бой с российской штурмовой группой. Наша артиллерия ведет ответный огонь, подтягиваются резервы. Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года», – написал Бутусов.

Сегодня в 5 утра российские войска атаковали украинские опорные пункты в районе Золотого, в настоящий момент на 8.00… Geplaatst door Юрий Бутусов op Maandag 17 februari 2020

В пресс-центре штаба операции Объединенных сил уточнили, что сегодня утром российско-оккупационные войска атаковали позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вильный.

Боевики применяют запрещенное минскими договоренностями вооружение – в частности, минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

«Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. По состоянию на сейчас идет бой. К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери», – сообщили в штабе.

Сьогодні, зранку 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу… Geplaatst door Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation op Maandag 17 februari 2020

«Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, дают адекватный ответ вооруженным формированием Российской Федерации… Потери противника уточняются», – отмечается в сообщении.

В сети начали появляться видео адских боев на Донбассе, вспыхнувшие из-за внезапного наступления России 18 февраля.

Кадры из Кировска на Луганщине опубликовала на странице в Facebook продюсер Оксана Дыхнич.

«Кировск. Сепары уже даже не стесняются, их говорящие головы спокойно выкладывают видео обстрелов наших позиций и населенных пунктов. Совместный патруль, говорите?» – прокомментировала она.

Кировск. Сепары уже даже не стесняются, их говорящие головы спокойно выкладывают видео обстрелов наших позиций и населенных пунктов. Совместный патруль говорите? Geplaatst door Oksana Dykhnich op Maandag 17 februari 2020

Также появились кадры с Попасной, снятые местными жителями. На видео слышны сильные взрывы.

Около 10:00 стало известно о завершении боя на Донбассе, сообщает издание «Обозреватель», опубликовавшее видео с места событий. Оккупанты запросили тишину.

Напомним, 29 октября 2019 года Украина начала отвод войск в районе Золотого, несмотря на то, что ежедневным обстрелы со стороны боевиков продолжались. 1 ноября Украина объявила о завершении разведения сил.

Тем не менее, контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Золотое» долгое время не могли открыть из-за отсутствия договоренности с представителями ОРДЛО. В октябре 2019 года договоренность была достигнута. А по состоянию на 1 февраля 2020 года Украина подтвердила готовность открыть КПВВ «Золотое».