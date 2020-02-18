Странности дел Майдана: потерпевшие отказываются от своего статуса

Четыре человека отказались от статуса потерпевших в делах Майдана. Имена отказавшихся не сообщаются.

За последнее время в ходе расследования дел Майдана четыре человека отказались от статуса потерпевших, заявил следователь Госбюро Александр Чорноблавский, передает агентство «РБК-Украина».

По его словам, он не знает, с чем это связано, но в течение 2018-2019 годов четыре человека отказались от статуса потерпевших. При этом заявления начинают поступать в новое управление ГБР, которое занимается делами Майдана.

«Поступают официальные заявления от потерпевших… например, мы знаем, что человека 18 февраля забрали на инвалидной коляске в реанимацию, но он не считает себя потерпевшим», – заявил Чорноблавский.

Напомним, в ноябре Государственное бюро расследований создало в своем составе новый следственный отдел, который будет заниматься расследованием преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Временно исполняющим обязанности начальника отдела ГБР по делам Майдана стал бывший следователь из Луганской области Павел Никульников.