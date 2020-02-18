Убийство Окуевой и покушение на Мосийчука: обнародованы подробности подготовки преступлений

Принимавший за 1 млн долларов «заказ» на убийство Окуевой и покушение на Мосийчука человек впервые рассказал, как все было.

Человек, принимавший «заказы» на организацию терактов и ликвидацию людей, «Beck Martin» (Анзор) раскрыл скандальные факты об убийстве Амины Окуевой и покушениях на ее мужа Адама Осмаева и бывшего нардепа Игоря Мосийчука. Подробности он впервые рассказал в интервью «Свободному».

По словам чеченца, по Украине обсуждались 2 заказа: на Окуеву и Осмаева и депутата (Мосийчука).

«Это было в 2014-2015 годах, когда бывший нардеп расстрелял портрет главы Чечни Рамзана Кадырова», – рассказал Анзор.

Анзор. Паспорт Анзора. Мосийчук и Анзор. Пред 1 из 3 След

Анзор после того, как было осуществлено убийство Окуевой и покушения, слил разоблачающие записи самому Мосийчуку.

Он вышел на украинца через общую знакомую – Елену Бондаренко. В телефонном разговоре он заявил, что может доказать, что знал о покушении, и пообещал Мосийчуку аудиозаписи. Он передал бывшему нардепу разговоры о деньгах за убийство и покушения. Речь шла о миллионах долларов.

Поговорил Анзор также с Осмаевым. При прослушивании аудио выяснилось, что мужчина, заказавший преступления, якобы Адам Делимханов – правая рука Кадырова.

Мосийчук в свою очередь обратился в Национальную полицию и СБУ и по просьбе правооохранителей ему удалось организовать допрос Анзора в Вене в начале января 2019 года. Допрос длился около 6 часов и на нем чеченец раскрыл все детали.

Разговор по заказе убийства Окуевой и покушения на Мосийчука. Разговор по заказе убийства Окуевой и покушения на Мосийчука. Пред 1 из 2 След

Далее один из СБУшников – Сергей из Фастова – позвонил Мосийчуку и попросил о встрече в Киеве. По его словам, полиция не смогла бы расследовать дело, поэтому мужчина предложил Мосийчуку помощь контрразведки. Сергей познакомил Мосийчука с Александром Покладом – офицером СБУ.

В результате контрразведкой было открыто дело. Мосийчука позвали на несколько совещаний.

Спецслужба направила своих людей и к Анзору в украинское посольство в Вене.

Далее, по словам Мосийчука и Анзора, СБУ устроила «игру», затеяв через подставного киллера провернуть еще одно покушение, чтобы вывести заказчиков на чистую воду.

Александр Поклад. Олег Ширяев. Переписка Ширяева с Анзором. Подтверждение передачи аванса. Пред 1 из 4 След

Анзору дали контакты Олега Ширяева – бывшего командира роты Нацполиции «Східний корпус», который должен был стать «исполнителем». За Мосийчуком устроили якобы слежку, передавая все материалы заказчикам нового покушения в Чечню, чтобы у тех не возникало подозрений.

В Чечне поверили в развод с Ширяевым и курьер от Кадырова привез в Украину аванс – 20 тысяч долларов. Мужчина получил его и после этого в СБУ перестали выходить на связь и с Мосийчуком, и с Анзором. Последнему даже запретили въезд в Украину.

По словам бывшего нардепа, который пожаловался на происходящее главе СБУ Ивану Баканову, дело просто «слили».

Напомним, что 30 октября 2017 года под Киевом киллер расстрелял из засады автомобиль, в котором находились добровольцы АТО Адам Осмаев и Амина Окуева. В результате покушения Окуева погибла.

Национальная полиция Украины 12 января 2020 года заявила о задержании группы киллеров, которых подозревают в совершении этого преступления.

Журналисты выяснили личность одного из задержанных. Им оказался бизнесмен из Киева Игорь Редькин, который является фигурантом еще двух дел об убийствах.

Еще один задержанный Андрей Кравченко также ранее фигурировал в уголовном деле об убийстве.

Мосийчук заявил, что заказчиком убийства добровольца АТО Амины Окуевой является высокопоставленный чиновник «одной из соседних стран»