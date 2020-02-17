Рабинович предлагает отправить делегацию Верховной Рады в Москву на 9 мая

Соратник Медведчука, сопредседатель «ОПЗЖ» Рабинович предлагает отправить украинскую парламентскую делегацию на парад в Москву. Во фракции «Голос» ему предложили там и остаться.

Один из лидеров политсилы «Оппозиционной платформы – За жизнь» Вадим Рабинович хочет, чтобы Верховная Рада делегировала депутатов на парад в Москве по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне. В «Голосе» предложили Рабиновичу там и остаться, передает «24 канал».

На согласительном совете парламента Вадим Рабинович заявил, что «наши отцы и деды стояли рядом, защищая и Москву, и Киев, и Львов. Поэтому в день 75-летия победы мы должны стоять рядом».

Нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк назвал идею Рабиновича провокацией.

«Если есть неудержимое желание пойти и поклониться перед Путиным, то они могут самостоятельно сформировать эту делегацию – желательно взять билет в один конец», – сказал Железняк.

Он уверен, что если самостоятельная делегация «ОПЗЖ» останется в Кремле, то «они будут значительно естественнее и реалистичнее выглядеть там, чем в украинском парламенте».

Кроме того, депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко назвала заявление Рабиновича «позором» и попросила спикера останавливать такие речи.

«Позор – это ваше правление», – ответил Рабинович.

Напомним, что советник секретаря СНБО Сивохо анонсировал запуск Нацплатформы примирения и единства. Сивохо настаивает, что это «поможет людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать».