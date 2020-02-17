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На пути к капитуляции: у Зеленского заговорили о “Нацплатформе примирения и единства”

Советник секретаря СНБО Сивохо анонсировал запуск Нацплатформы примирения и единства. Сивохо настаивает, что это «поможет людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать».

В Украине 19 февраля запустят «Национальную платформу примирения и единства», призванную начать продуктивный и мирный диалог по обе стороны разграничения на Донбассе. Запуск платформы у себя на Facebook анонсировал советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

«19 февраля – старт Национальной платформы примирения и единства. Наша задача – «наводить мосты». Меньше слов — больше дел», – написал он.

19 февраля – старт Национальной платформы примирения и единства.

Любой мирный процесс начинается с диалога. Мы поможем людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать. Уже многое сделано. Но еще больше работы предстоит. 19 февраля – старт Национальной платформы примирения и единства. Наша задача – «наводить мосты». Меньше слов – больше дел.

Geplaatst door Сергей Сивохо op Maandag 17 februari 2020

Сивохо также отметил, что любой мирный процесс начинается с диалога.

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«Мы поможем людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать. Уже многое сделано. Но ещё больше работы предстоит», – добавил Сивохо.

Напомним, что дипломат Елисеев назвал инициативу Зеленского о совместном патрулировании «игрой по российскому сценарию».

Источник POLITua

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