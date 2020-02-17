Прокол российских спецслужб: в Украине закрыли «ботоферму»

СБУ прекратила деятельность очередной российской «ботофермы». С фейковых аккаунтов подстрекали протестные настроения, запугивали население и рассылали сообщения о минировании.

СБУ заблокировала работу «ботофермы», которая действовала в нескольких регионах Украины. Ее оборудование поддерживалось через российские онлайн-сервисы, передает пресс-служба ведомства.

Телекоммуникационные платформы использовались для создания и продвижения фейковых аккаунтов и сообществ для проведения незаконных операций в Интернете.

«Группировка зарегистрировала боле 8 000 активных аккаунтов для распространения в соцсетях лживой информации о ситуации в Украине, подстрекала протестные настроения, запугивала население, рассылала сообщения о минировании, совершала информационные атаки на аккаунты украинских высокопоставленных лиц», – уточнили в СБУ.

Также через эти аккаунты распространяли наркотики, оружие и взрывные устройства. Регистрацию в соцсетях осуществляли через российские онлайн-сервисы по предоставлению услуг виртуальных мобильных номеров. Часть оборудования использовалась для нелегального перенаправления телефонного трафика «оператора связи» под названием «Феникс» и «Луганск», которые действуют в террористических «ДНР» и в «ЛНР».

«Во время обысков в Киеве, Харькове, Днепре, Дубно и Ирпене найдены и изъяты компьютерная техника, более 22 000 SIM-карт операторов мобильной связи Украины, черновые записи регистрации пользователей соцсетей, которые оставляли провокационные комментарии под публикациями политических деятелей», – сообщили также в СБУ.

Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Пред 1 из 8 След

Проверяется причастность к организации этой схемы сотрудников разведывательных органов РФ.

Напомним, в январе СБУ уже блокировала работу «ботофермы», организованной россиянами и переселенцами с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В конце прошлой недели СБУ сообщила что пресекла деятельность агитатора «русского мира» Днепропетровской области.