ФСБ задержало в украинских рыбаков на Азовском море: стали известны имена

Стали известны имена захваченных Россией украинских рыбаков, которые являются жителями Запорожской области. «Суд» в Крыму арестовал на 10 суток всех захваченных рыбаков, за «неповиновение распоряжениям сотрудника ФСБ».

Захваченные Россией украинские рыбаки являются жителями села Райновка Приморского района Запорожской области, сообщил народный депутат Павел Мельник со ссылкой на информацию от жителей района, передает «Левый Берег».

Имена задержанных, предположительно, Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов.

По информации нардепа, на видео допроса, которое опубликовала ФСБ РФ, именно Максим Терехов.

Мужчина на видео рассказывает, что является владельцем задержанного судна и признает, что занимался незаконным выловом рыбы.

«Суд» в аннексированном Крыму в воскресенье постановил арестовать на 10 суток четырех граждан Украины – членов команды маломерного судна, которых накануне захватили сотрудники ФСБ в Азовском море.

Об этом пишет российское Интерфакс.

Украинцев признали виновными в неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности (ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ).

По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов).

Глава государственной пограничной службы Сергей Дейнеко подчеркивает, что сейчас нет никаких оснований утверждать, что задержанные пограничниками ФСБ РФ украинские граждане в Азовском море занимались незаконной рыбной ловлей, передает «Интерфакс-Украина»

«На данный момент информации, которая бы четко указывала на то, что задержанные российской стороной граждане осуществляли незаконный вылов рыбных ресурсов, у нас нет. Поэтому мы можем оценивать только информацию, которая есть у нас в наличии и к которой мы имеем доступ…», – заявил Дейнеко.

«Мы на данный момент знаем всех граждан, которые якобы задержаны. Делаем всё возможное совместно с Министерством иностранных дел Украины и остальными правоохранительными органами для скорейшего возвращения граждан на территорию Украины», – подчеркнул он.

Задержанные украинцы находятся в следственном изоляторе на территории временно оккупированного Крыма – в Керчи. 16 февраля так называемый суд Российской Федерации привлек их к административной ответственности в виде ареста на 10 суток. После этого они в установленном порядке должны быть возвращены на территорию Украины.

Дейнеко отметил, что действительно 14 февраля маломерное судно вышло за места базирования, а в дальнейшем появилась информация о задержании судна с 4 гражданами Украины представителями пограничной службы ФСБ РФ по Крыму.

По его словам, украинцы на судне были задержаны россиянами на расстоянии 30 миль от берега. Дейнеко напомнил, что акватория Азовского моря, в соответствии с соглашением между Украиной и РФ, определена как акватория, в которой осуществляется совместное использование водных ресурсов, поэтому российские пограничники имели право остановить судно, осмотреть, проверить документы.

В наличии есть только видео, обнародованное российской стороной, где собственник судна якобы сознается в том, что у граждан Украины не было с собой документов, которые подтверждают их личность, и которые разрешали бы вылов рыбы. И, соответственно, они имели запрещенные орудия для рыбной ловли. Однако эта информация на данный момент украинской стороной не может быть подтверждена.

В то же время Дейнеко отметил, что своими действиями владелец судна нарушил постановление Кабинета министров, которое четко определяет, каким образом и с чьего разрешения осуществляется выход в море плавательного средства.

Поэтому владелец судна будет привлечен на территории Украины к административной ответственности – штраф 170 грн.

ФСБ России в субботу сообщила о задержании в Азовском море «браконьерского судна» с четырьмя гражданами Украины на борту. В ведомстве утверждают, что украинцы незаконно вылавливали рыбу, а также не имели при себе документов, удостоверяющих личности.

В украинском МИД сообщили, что ситуация вокруг задержания украинского рыболовного судна находится на контроле Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону и Департамента консульской службы МИД. В то же время в Госпогранслужбе заявили, что Россия официально не информировала Украину о причинах задержки судна в Азовском море.

Полиция Крыма начала уголовное производство по статьям 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и 278 (Угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного) УК Украины.

Как сообщалось, в 2018-2019 году СБУ неоднократно фиксировала грубые нарушения со стороны ФСБ России в отношении украинских рыбаков в Азовском море. Согласно данным контрразведки, российская спецслужба незаконно задерживает украинцев, а после угроз и шантажа добивается ложных показаний о якобы браконьерском вылове рыбы.