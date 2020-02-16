Гончаренко поздравил Кубань с годовщиной объявления независимости

Нардеп Гончаренко призвал жителей Кубани вспомнить о своей независимости. В свое заявлении нардеп подчеркнул, что «Кубань – это напоминание о том, что может произойти, если мы перестанем сопротивляться».

16 февраля 1918 была провозглашена независимость Кубанской народной республики, рассказал в своем YouTube-канале народный депутат Алексей Гончаренко и поздравил с этим праздником этнических украинцев этого региона.

«Почему нам важно помнить о Кубани? Кубань – это, по сути, еще одна форма украинской государственности. Эта территория испокон веков связана с Украиной и украинцам. Наша история не может быть полной без упоминания о Кубани, Зеленый, Малиновый клинья и все другие земли, заселенные украинцами. В то же время, Кубань – это напоминание о том, что может произойти, если мы перестанем сопротивляться, – заявил Гончаренко.

«Идентичность кубанцев была стерта в результате преступной политики жестокой ассимиляции Кремля, которую он проводил по всем покоренным народам. Традицию настоящего казачества заменили «ряжеными». Потому что казаками не могут себя называть те, кто прислуживает кремлевском царю и борется против всех, кто стремится к свободе. Россия – тюрьма народов, а Кубань, безусловно, станет нашим «островом свободы», – подчеркнул он.

Напомним, в октябре народные депутаты Украины во главе с Алексеем Гончаренко создали депутатское объединение, которое будет заниматься возвратом в украинское социальное и культурное поле этнических территорий, в частности Кубани.