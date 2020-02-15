Кремль глумится: чтобы провести в Крыму выборы, Украина должна признать его российским

Россия назвала условия проведения украинских выборов в аннексированном Крыму. Выборы можно провести только «для своих граждан» и в случае открытия на полуострове украинского консульства.

Украина может провести голосование в оккупированном Россией Крыму только «для своих граждан» и в случае открытия на полуострове украинского консульства, передает информагентсво «ТАСС».

Такое заявление сделал председатель «комитета Госсовета региона по вопросам народной дипломатии и межнациональных отношений» Юрий Гемпель.

По его словам, некорректно говорить о каких-то «подпольных выборах».

Гемпель назвал Крым «законной территорией Российской Федерации», где «действуют законы Российской Федерации», поэтому «только в законодательном поле возможно это осуществить».

«Я думаю, что вполне реально открытия консульство Украины в Крыму и это было бы правильно. Это должно приниматься на уровне внешнеполитических ведомств и только официально», – сказал Гемпель.

Ранее Владимир Зеленский во время выступления на 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил о желании провести местные выборы осенью по всей стране, включая оккупированные районы Донецкой и Луганской области и Крым.