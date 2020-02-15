12 шагов капитуляции: дипломат назвал риски озвученных в Мюнхене инициатив Зеленского

Инициатива Зеленского по совместному с ОРДЛО патрулированию границы несет скрытые риски. Дипломат Елисеев назвал инициативу Зеленского о совместном патрулировании «игрой по российскому сценарию».

Предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским инициатива относительно совместного с ОРДЛО патрулирования на оккупированных территориях чрезмерно рискованная для Украины и является игрой по российскому сценарию, сообщил в комментарии «ZN,UA» председатель ОО «Центр новых решений», дипломат Константин Елисеев.

По его словам, договоренности Зеленского несут определенные риски, во-первых, они могут стать шагом к «прямому диалогу», который так активно навязывает Россия.

«Во-вторых, это возможный шаг к легитимизации незаконных вооруженных группировок в ОРДЛО; В-третьих, для выборов нужен не только контроль над границей, но и разоружения боевиков и вывод российских войск и техники; или вопрос разоружения уже не стоит на повестке дня?

В-четвертых, если и реализовывать такую инициативу, то там должны быть точно не представители ОРДЛО, читай российской оккупационной администрации, а украинцы; В-пятых, открытым остается вопрос возобновления работы украинских судов.

В-шестых, проведение выборов в октябре 2020 года – это снова о чрезмерных ожиданий, поэтому неудивительно, что возникают планы вроде мюнхенского. Владимир Зеленский должен честно сказать, что выборы невозможны, пока не будут выполнены вопросы и условия безопасности», – прокомментировал дипломат.

Как известно, президент Зеленский предложил представителям ОРДЛО совместное патрулирования оккупированных территорий во время проведения выборов. Украина планирует объединить местные выборы и выборы в ОРДЛО, которые должны состояться осенью.

По данным опроса, подавляющее большинство жителей оккупированной части Донецкой и Луганской областей, а именно 67,4%, уверены в необходимости проведения местных выборов в «ДНР»/«ЛНР», однако около трети, а точнее 31,9%, не ощущают такой потребности.