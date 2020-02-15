Во Франции подтвердили подготовку встречи в «нормандском формате»

Макрон подтвердил встречу в «нормандском формате» в апреле. Президент Франции подчеркнул, что у всех участников есть потребность «опять начать встречаться в рамках четверки».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча в «нормандском формате» состоится в апреле в Берлине. Он рассказал об этом во время выступления на 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает «Левый Берег».

«Мы хотим опять начать встречаться в рамках четверки. И это, конечно, приведет нас к результатам. Есть вопросы обмена пленными и многие другие. Но здесь речь идет о динамике. И мы продолжим говорить на саммите в Берлине в апреле», – сказал президент Франции.

По словам Макрона, «времени у нас мало, но мы по крайней мере сформулировали проблемы».

Ранее в МИД РФ заявили, что встреча в «нормандском формате» в апреле «стоит под вопросом». По словам российского замминистра, из всего списка условий для новой встречи выполнено только одно – обмен удерживаемых лиц.

10 февраля Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не видит подготовки к возможному проведению новой встречи «нормандской четверки».

О том, что новый саммит должен пройти в апреле в Берлине, президенты Германии, Франции, Украины и РФ договорились на встрече в Париже.