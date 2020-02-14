СБУ пресекла деятельность еще одного интернет-агитатора «русского мира»

В Днепропетровской области задержали антиукраинского интернет-агитатора. Мужчина распространял в интернете материалы в интересах спецслужб России.

В Павлограде Днепропетровской области Служба безопасности Украины задержала антиукраинского интернет-агитатора, сообщила пресс-служба ведомства.

Пропагандист периодически ездил в Россию по частным делам и во время очередной поездки он был завербован спецслужбами государства-агрессора.

По заданию этих спецслужб он распространял материалы с призывами к нарушению территориальной целостности Украины через запрещенные в стране соцсети.

Во время обыска в доме пропагандиста обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства, которые подтверждают его противоправную деятельность.

Также мужчина планировал размещать информацию, направленную на разжигание межнациональной розни и дискредитацию органов государственной власти.

Указания пропагандист получал через электронную переписку от «куратора», который представлялся сотрудником «Министерства госбезопасности» террористической группировки «ДНР».

В рамках уголовного производства, начатого СБУ по ст. 110 уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении, а также проверяется версия о его причастности к сети военной разведки России.

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, в начале февраля СБУ задержала экс-боевика «ДНР», который 6 лет был в розыске. житель Славянска добровольно вступил в так называемую «славянскую бригаду народной милиции «ДНР». Там он находился на «должности» заместителя командира одного из взводов террористов.

Позже, задержанный СБУ другой экс-боевик разведывательный батальон «Спарта» рассказал о дедовщине и мародерстве в «ДНР». Мужчина был на стороне террористов с 2016 года.