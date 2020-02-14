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На пути к капитуляции: в Мюнхене определили 12 шагов к “миру на Донбассе”

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В Мюнхене назвали 12 шагов для прекращения войны на Донбассе. Эксперты поэтапно прописали возможное урегулирование конфликта.

Участники Мюнхенской конференции по безопасности приняли первое заявление по Украине, в котором согласовали 12 шагов для усиления безопасности на ее территориях, а также в евроатлантическом регионе, сообщается пресс-служба оргкомитета конференции.

Шаг 1. Восстановить Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Эта инициатива необходима для более активной реализации плана по прекращению огня. Как известно, представители РФ покинули комиссию несколько лет назад.

Шаг 2. Переговоры о боевых действиях на уровне «нормандской четверки) (предлагается расширить темы переговоров и включить туда тему боевых действий, а также их прекращения).

Шаг 3. Расширение свободы передвижения (предлагается увеличить количество пунктов пропуска).

Шаг 4. Розыск пропавших без вести.

Шаг 5. Планирование и реализация инициативы по разминированию.

Шаг 6. Восстановление инфраструктуры Донбасса (изучение экономического потенциала, создание донорского фонда с участием ЕС, западных компаний). К фонду также предложено присоединиться России.

Шаг 7. Создание зоны свободной торговли (как возможность восстановления Донбасса предлагается создать там ЗСТ – соответственно с иным налогообложением).

Шаг 8. Поддержка дорожной карты по санкциям (если стороны соглашаются на «мюнхенскую инициативу», то выполнение закрепленных в ней пунктов может стать основанием для пересмотра санкций против России).

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Шаг 9. Устранение радиационной опасности (вывоз радиоактивных, отравляющих экологию Донбасса, веществ. Ведь сейчас на Донбассе находится более 1200 таких источников токсичности).

Шаг 10. Новый диалог между евроатлантическими структурами о построении взаимной безопасности.

Шаг 11. Поддержка и определение областей взаимодействия между ЕС и Россией. Отмечается, что в 2020 году ЕС и России следует вывести избирательное сотрудничество в число приоритетов,в том числе поддерживая выполнение минских соглашений.

Шаг 12. Запустить новый национальный диалог по проблемам идентичности.

Президент Владимир Зеленский 14 и 15 февраля будет находиться с рабочим визитом в Германии, где поучаствует в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности и проведет ряд двухсторонних встреч.

Встречи в «нормандском формате» на уровне глав МИД на Мюнхенской конференции не будет.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран-членов НАТО, это международная дискуссионная площадка, ежегодно собирающая политических лидеров со всего мира.

Источник POLITua

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