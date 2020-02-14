ФотоНовости

Эхо победобесия в Украине: «Интер» готовит программы к 23 февраля

Телеканал «Интер» готовит программы к российскому празднику 23 февраля. Специальный марафон ко «Дню защитника Отечества» будет называться «Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается».

Телеканал «Интер» готовит специальную программу к 23 февраля, сообщается сам телеканала, опубликовав программу передач.

Специальный марафон ко «Дню защитника Отечества» будет называться «Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается».

В этот день «Интер» покажет два советских фильма – «В зоне особого внимания» и «Ответный ход», а также сериал «Восторг», производства «07 Продакшн».

Программа передач телеканала «Интер» на 22 и 23 февраля 2020 года.

Напомним, в 2014 году президент Петр Порошенко перенес День защитника отечества с 23 февраля на 14 октября.

Читайте также  ЧМ-2018 у России должны были отобрать сразу после нападения на Крым, – Портников

В прошлом году суд отменил 4 млн гривен штрафа для «Интера» за концерт ко Дню победы в 2018 году.

Источник POLITua

Тоже интересно
Новости

СБУ пресекла деятельность еще одного интернет-агитатора «русского мира»

Новости

На пути к капитуляции: в Мюнхене определили 12 шагов к “миру на Донбассе”

Новости

Намордник на свободу слова: в России масс-медиа проверяют на пропаганду наркотиков

Новости

Капитуляция Украины: Зеленский мог тайно встречаться с Патрушевым в Омане

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

СБУ пресекла деятельность еще одного интернет-агитатора «русского мира»

На пути к капитуляции: в Мюнхене определили 12 шагов к “миру на Донбассе”

Намордник на свободу слова: в России масс-медиа проверяют на пропаганду наркотиков

1 из 2 237