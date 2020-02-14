Эхо победобесия в Украине: «Интер» готовит программы к 23 февраля

Телеканал «Интер» готовит программы к российскому празднику 23 февраля. Специальный марафон ко «Дню защитника Отечества» будет называться «Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается».

Телеканал «Интер» готовит специальную программу к 23 февраля, сообщается сам телеканала, опубликовав программу передач.

Специальный марафон ко «Дню защитника Отечества» будет называться «Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается».

В этот день «Интер» покажет два советских фильма – «В зоне особого внимания» и «Ответный ход», а также сериал «Восторг», производства «07 Продакшн».

Напомним, в 2014 году президент Петр Порошенко перенес День защитника отечества с 23 февраля на 14 октября.

В прошлом году суд отменил 4 млн гривен штрафа для «Интера» за концерт ко Дню победы в 2018 году.