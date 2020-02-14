Намордник на свободу слова: в России масс-медиа проверяют на пропаганду наркотиков

В России информационные агентства «BBC», «Медузу» и «Радио Свобода» проверяют на пропаганду наркотиков.

МВД РФ проверит на предмет пропаганды наркотиков и вовлечения в незаконный оборот запрещенных веществ информационные агентства «Медуза» (Латвия), «BBC» (Великобритания) и «Радио Свобода» (США), сообщает агентство «Интерфакс».

Три медиа-холдинга попали в список иностранных организаций, которые могут «проводить деятельность по легализации наркопотребления» в России.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ сочла недопустимой деятельность медиа, в частности, по склонению «к массовым беспорядкам в целях борьбы за легализацию наркотиков», публикации материалов о способах ухода от ответственности за легализацию наркотиков, а также пропаганду лечения наркозависимости метадоном.

Напомним, что 25 ноября Верхняя палата парламента России одобрила закон, по которому «иностранными агентами» считаются все, кто распространяет материалы СМИ – иностранных агентов или участвует в их создании.

Кроме того российский суд выписал штраф компаниям Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию. Представители компаний Twitter и Facebook, а также Роскомнадзора на отсутствовали на заседании суда.