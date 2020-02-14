Капитуляция Украины: Зеленский мог тайно встречаться с Патрушевым в Омане

Зеленского подозревают в тайных переговорах с Патрушевым в Омане. Новый глава Офиса президента Ермак заявил, что расследование Схем являются «ложью от начала и до конца».

Стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский мог встречаться в Омане с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Новый глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал на своей странице в Facebook расследование программы «Схемы: коррупция в деталях», по визиту президента Владимира Зеленского в Оман.

«Где свидетельство конкретных людей? Где объективные данные? Услышали зрители хоть что-то кроме фразы «по свидетельству наших источников»?», – говорится в сообщении нового главы Офиса президента.

«Мы стремимся диалога и готовы комментировать факты. Основная проблема сюжета Схем в том, что комментировать там нечего», – добавил он.

Ермак особо подчеркнул, что считает всю опубликованную информацию – ложью.

«Это все – ложь от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждение, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения», – пишет Ермак.

Председатель Офиса президента добавил, что власти готовы отвечать на любые вопросы, готовы к общению с журналистами.

«Но хотелось бы отвечать на вопросы, основанные на фактах, а не предположениях», – отмечает Ермак.

Всім доброї ночі!Знаєте, от тільки позавчора я озвучив позицію Офісу президента щодо того, що свобода слова є одним із… Geplaatst door Андрій Єрмак op Donderdag 13 februari 2020

Пресс-секретарь нацлидера России Дмитрий Песков так же назвал «враньем» расследование «Схем» о встрече президента Украины Владимира Зеленского с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым в Омане, сообщают РИА «Новости».

Как стало известно из расследования журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях», что в Оман, когда там был Зеленский, прилетал секретарь Совета безопасности России Федерации Патрушев.

Президент Владимир Зеленский вернулся из Омана в Киев чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 в тот же день, когда тем же бортом в Оман прилетел секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По данным журналистов, 8 января ночью из Москвы в Оман прилетел чартерным самолетом с бортовым номером 9H-VJN Николай Патрушев.

Вечером того же дня тем же бортом воспользовался президент Владимир Зеленский, чтобы вернуться в Киев.

Президент прилетел в Киев почти через 19 часов после того, как в ОПУ сообщили о срочном возвращении Зеленского из Омана.

Расследователи также сообщают, что за две недели до Омана Патрушев в Москве встречался с мэром Харькова Геннадием Кернесом и Робертом Тедеевым, двоюродным братом экс-нардепа от «Партии регионов» Эльбруса Тедеева. Последние якобы ездили в Москву лечить зубы.

Новоназначенный руководитель Офиса президента Андрей Ермак в течение трех созывов Верховной Рады работал помощником Эльбруса Тедеева.

Патрушев с 1999 до 2008 года был директором ФСБ России. С 2008 года занимает должность секретаря Совета безопасности РФ.

В России его называют «вторым человеком» после президента Владимира Путина.

Позже Офис президента Украины официально заявил, что расследование программы «Схемы» о встрече Владимира Зеленского с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Омане – не соответствует действительности.

Об этом сказано на Facebook-странице Офиса президента.

В результате Офис президента Украины подает в суд на программу «Схемы» с требованием опровергнуть информацию о встрече Зеленского Патрушевым в Омане.

«Мы обращаемся в суд с иском, в каком будем требовать опровержений и извинений. Также считаем своим долгом обратить внимание общественного вещателя – телеканала «UA: Перший» на распространение в его эфире информации, которая не соответствует действительности и является откровенной манипуляцией общественным сознанием», – подчеркнули в ОП.

Отмечается, что президент Украины никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался другим способом с Николаем Патрушевым.

«Обнародование выводов, которые основываются не на фактах или свидетельствах, а на домыслах и ведомостях из каких-то тайных «источников», которые имеют место в выпуске программы «Схемы», Офис президента Украины расценивает как откровенную манипуляцию общественным мнением», – говорится в заявлении.

У Зеленского подчеркнули, что когда такую манипуляцию осуществляют в социальных сетях анонимные аккаунты в рамках информационных операций агрессора против Украины, это еще можно объяснить логикой гибридной войны. «Но когда так же поступают украинские журналисты – это выходит за пределы представлений о свободной журналистике как таковой».

Офіс Президента України заявляє, що інформація, викладена у сюжеті програми «Схеми» про зустріч Президента України з… Geplaatst door Офіс Президента України op Vrijdag 14 februari 2020

Напомним, что в Оман Зеленский вместе с семьей полетел 5 января. В пресс-службе сообщили об официальном визите, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета за собственные средства.

По наблюдению программы «Схемы», Зеленский прилетел из Омана почти через сутки после авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране.

Масс-медиа предполагали, что президент в Омане мог встречаться с представителями РФ. У Зеленского такую ​​версию назвали спекуляцией.