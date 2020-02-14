Куратор Донбасса: Путин передумал отправлять Суркова в отставку

Сурков продолжит курировать в российском АП вопросы связанные с оккупированной частью Донбасса.

Нацлидер России Владимир Путин не принял отставку своего помощника Владислава Суркова, который на протяжение последних пяти лет курировал «украинский вопрос» в Администрации президента. Вместо отставки Суркова принято решение о разделение сфер ответственности между ним и вице-премьером Дмитрием Козаком, сообщает в сливе эксклюзивной информации из Кремля Telegram-канал Незыгарь

«Отставку Суркова не приняли. Принято решение о разделении Украинского направления на Украину и «ДНР»/«ЛНР». Козак будет курировать непосредственно Украину а за Донбасс будет отвечать Сурков», – говорится в сообщении.

В связи с этим источники информации полагают, что статус Донбасса в вопросах внешней политики Кремля приобретет особую значимость. Вопрос Донбасса выделяется в отдельное направление не связанное с общим курированием «украинского вопроса» Козаком.

«Донбасс таким образом получает особый статус в политической конъюнктуре России, отделенный от Украины», – подчеркнул Незыгарь.

Напомни, что ранее в Кремле подтвердили полномочия Димитрия Козака в решение «украинского вопроса».