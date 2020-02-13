Агрессия России в Керченском проливе: украинские корабли обстреливали с вертолета

Украина в ОБСЕ заявила, что катер «Бердянск» был пробит бронебойным снарядом, выпущенным из российского вертолета Ка-52, что подтверждает агрессивный характер нападения России на корабли ВМС в ноябре 2018 года.

Громкое заявление сделал заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, передает «Укринформ».

«Мы хотели бы обратить внимание делегаций на результаты баллистической экспертизы повреждений, нанесенных во время атаки на три украинских корабля и их экипажи со стороны Российской Федерации 25 ноября 2018. Эти корабли были возвращены Россией в Украину в ноябре прошлого года в соответствии с обязательным приказа Международный трибунал по морскому праву. Пробоина в бронетанковом катере «Бердянск» возникла в результате прямого попадания бронебойным снарядом, выпущенным из ударного вертолета Ка-52 ВМФ России», – сказал он.

По словам Лоссовского, эти доказательства «четко подтверждают агрессивный и незаконный характер действий, которые Россия осуществила в Черном море в ноябре 2018».

Напомним, что 25 ноября 2018 года в Керченском проливе корабль России протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.

В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Оккупанты незаконно поместили их в московскую тюрьму, обвинив в «незаконном пересечении государственной границы России».

Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий России.

25 мая трибунал постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля, однако конкретных действий после этого не последовало.

Украина и Россия 7 сентября провели долгожданный обмен пленнымипо формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.

Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных.

17 ноября украинские корабли оккупанты вывели из акватории «Генмола» в Керчи. Они последовали Керченским проливом в сторону Черного моря на встречу со спасательно-буксирным отрядом ВМС Украины.

20 ноября в Очаков (Николаевская область) прибыли украинские военные корабли, которые были захвачены Россией в ноябре 2018 года возле Керченского пролива.

Стало известно, что Россия нанесла трем кораблям ВМС Украины, которые были захвачены в ноябре 2018 года, ущерб на сумму свыше 55,5 млн гривен.