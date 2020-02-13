Российский суд выписал штраф этим компаниям за отказ перенести данные в Россию. Представители компаний Twitter и Facebook, а также Роскомнадзора на отсутствовали на заседании суда.

Мировой суд Таганского района Москвы вынес постановление о штрафах сети обмена публичными сообщениями Twitter и популярной соцети Facebook за отказ локализовать данные россиян, сообщает российское пропагандистское агентство РИА «Новости».

«Каждая компания была оштрафована на 4 млн рублей. Социальные сети были признаны виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных», – говорится в сообщении.

Компании должна выплатить штраф в течение 60 дней. Заседания по Facebook и Twitter проходили друг после друга, с разницей в час. На заседаниях по рассматриваемым делам отсутствовали представители компаний Twitter и Facebook, так и Роскомнадзора.

Ранее Роскомнадзор заявлял, что обе компании не предоставили сведения о том, что данные российских пользователей соцсетей расположены на серверах, физически находящихся в России. Протокол в отношении Facebook и Twitter был составлен в январе 2020 г., 31 января Роскомнадзор сообщил о передаче административного дела в суд.

Российский «закон» о персональных данных, называемые еще , предписывающий хранить данные россиян на территории страны, вступил в силу в 2015 г. В апреле 2019 г. Facebook и Twitter были оштрафованы по той же самой статье КоАП на 3000 руб. После этого депутаты Госдумы от «Единой России» отметили, что штраф «не соразмерен характеру правонарушения», и внесли законопроект о многократном повышении штрафов.

Законопроект был принят парламентом и подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2019 г. Новая редакция статьи о локализации данных предусматривает штраф от 1 до 6 млн руб.